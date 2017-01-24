В Колумбии на территории тюрьмы открыли ресторан (видео)

В меню необычного заведения – рыбные блюда, салаты и даже десерты

Ресторан на территории женской тюрьмы открыли в Колумбии. Там готовят и подают блюда заключенные.

Блюда для гурманов, белая посуда, свечи на каждом столике – все, как в обычном ресторане. Тем не менее, ярко накрашенные официантки вместе с посетителями – за решеткой.

Весь персонал в ресторане "Картахены" – заключенные женской колонии: убийцы, воровки, взяточницы. Люди, отбыв срок, настроены начать новую жизнь.

"Мы даем им навыки работы, которые они могли бы использовать на свободе. Чувствуя мощную поддержку, они больше не будут идти ложным путем", – говорит Луз Адриана Диаз, руководитель программы по реабилитации.

27-летняя Кармен Патернина отбывает срок за вымогательство. На работу в ресторан также пошла – мечтает открыть собственную кондитерскую.

"Я многому научилась на кухне. Приготовление пищи – это моя страсть", – поделилась Карен.

В меню необычного заведения – рыбные блюда, салаты и даже десерты. Его разрабатывали лучшие шеф-повара Колумбии. Они обучили персонал и поделились с заключенными собственным рецептам.

"Для меня – это новый опыт. Мы – люди из свободного мира – должны научиться ценить тех, кто находится здесь. Пищу, которую они готовят. И то внимание, которое они нам уделяют", – отметила Ребекка Родригес, посетительница ресторана.

Рестораны в тюрьмах, где работают заключенные, не новость для Великобритании, Италии и Индии. Обслуживать клиентов там доверяют самым дисциплинированным узникам, которые не имели проблем с наркотиками.

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