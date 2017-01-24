В Колумбии на территории тюрьмы открыли ресторан (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:53

В меню необычного заведения – рыбные блюда, салаты и даже десерты


Ресторан на территории женской тюрьмы открыли в Колумбии. Там готовят и подают блюда заключенные.

Блюда для гурманов, белая посуда, свечи на каждом столике – все, как в обычном ресторане. Тем не менее, ярко накрашенные официантки вместе с посетителями – за решеткой.

Весь персонал в  ресторане "Картахены" – заключенные женской колонии: убийцы, воровки, взяточницы. Люди, отбыв срок, настроены начать новую жизнь.

"Мы даем им навыки работы, которые они могли бы использовать на свободе. Чувствуя мощную поддержку, они больше не будут идти ложным путем", – говорит Луз Адриана Диаз, руководитель программы по реабилитации.

27-летняя Кармен Патернина отбывает срок за вымогательство. На работу в ресторан также пошла – мечтает открыть собственную кондитерскую.

"Я многому научилась на кухне. Приготовление пищи – это моя страсть", – поделилась Карен.

В меню необычного заведения – рыбные блюда, салаты и даже десерты. Его разрабатывали лучшие шеф-повара Колумбии. Они обучили персонал и поделились с заключенными собственным рецептам.

"Для меня – это новый опыт. Мы – люди из свободного мира – должны научиться ценить тех, кто находится здесь. Пищу, которую они готовят. И то внимание, которое они нам уделяют", – отметила Ребекка Родригес, посетительница ресторана.

Рестораны в тюрьмах, где работают заключенные, не новость для Великобритании, Италии и Индии. Обслуживать клиентов там доверяют самым дисциплинированным узникам, которые не имели проблем с наркотиками.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Колумбия, ресторан, заключенные, люди, свечи, рестораны, опыт, тюрьмы, персонал, на свободе, навыки

Вы сейчас просматриваете новость "В Колумбии на территории тюрьмы открыли ресторан (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования