В Колумбии придумали способ борьбы с производством кокаина

Сегодня, 14:32

Правительство планирует уничтожить в этом году 100 000 гектаров коки, а фермерам за это будут платить 350 долларов ежемесячно

Листья коки. Фото: AFP
Листья коки. Фото: AFP

Колумбийское правительство разработало программу борьбы с производством кокаина посредством уничтожения листьев коки по все стране, выплачивая за это фермерам деньги и оказывая различную техническую помощь, сообщает Корреспондент со ссылкой на BBC.

Сообщается, что для добровольного уничтожения насаждений коки, правительство готово выплачивать фермерам по 350 долларов в месяц. Кроме того, фермерам помогут с обучением для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Правительство планирует потратить на программу поддержки фермеров 340 млн долларов. Власти подчеркивают, что она затронет около 50 000 семей.

Правительство Колумбии поставило целью уничтожить в этом году 100 000 гектаров коки. Однако власти пока не решили, каким образом это лучше сделать. Около 64 тысяч семей в Колумбии зависят от торговли листьями коки. Пока власти пытаются переключить их на другие виды деятельности.
Колумбия, правительство, кокаин, кока

Вы сейчас просматриваете новость "В Колумбии придумали способ борьбы с производством кокаина". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В Колумбии на территории тюрьмы открыли ресторан

24 Января, 18:53

В меню необычного заведения - рыбные блюда, салаты и даже десерты

Мир

О причинах катастрофы не сообщается. Фото: AFP

В Колумбии разбился Boeing-727

21 Декабря 2016, 14:26

На борту грузового самолета было пять человек 

Мир

Как вручали Нобелевскую премию мира президенту Колумбии

10 Декабря 2016, 15:52

Президент заявил, что деньги он намерен отдать жертвам гражданской войны 

Мир

У Колумбии появился шанс на мир. Фото: geofacts.ru

Парламент Колумбии одобрил мирное соглашение с повстанцами

1 Декабря 2016, 10:17

В минувший вторник мирное соглашение было одобрено сенатом двухпалатного конгресса, и теперь документ считается получившим одобрение всего парламента

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования