В Колумбии придумали способ борьбы с производством кокаина

Правительство планирует уничтожить в этом году 100 000 гектаров коки, а фермерам за это будут платить 350 долларов ежемесячно

Колумбийское правительство разработало программу борьбы с производством кокаина посредством уничтожения листьев коки по все стране, выплачивая за это фермерам деньги и оказывая различную техническую помощь, сообщает Корреспондент со ссылкой на BBC.

Сообщается, что для добровольного уничтожения насаждений коки, правительство готово выплачивать фермерам по 350 долларов в месяц. Кроме того, фермерам помогут с обучением для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Правительство планирует потратить на программу поддержки фермеров 340 млн долларов. Власти подчеркивают, что она затронет около 50 000 семей.

Правительство Колумбии поставило целью уничтожить в этом году 100 000 гектаров коки. Однако власти пока не решили, каким образом это лучше сделать. Около 64 тысяч семей в Колумбии зависят от торговли листьями коки. Пока власти пытаются переключить их на другие виды деятельности.