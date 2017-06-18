В Колумбии прогремел взрыв в торговом центре: есть жертвы

В столице Колумбии произошел взрыв в популярном торговом центре. По данным мэра Боготы, в результате происшествия погиб один человек, еще 11 получили ранения, – передает Корреспондент.net.

В столице Колумбии Боготе эвакуировали посетителей одного из самых популярных торговых центров после мощного взрыва. По словам очевидцев, взрыв прогремел в туалете на втором этаже торгового комплекса Centro Andino.



Мэр столицы Колумбии Боготы Энрике Пеньялоса в Twitter назвал взрыв террористической атакой.



"Мне больно из-за трусливой террористической атаки в Centro Andino", − написал он, уточнив, что в результате взрыва погиб один человек, еще 11 получили ранения.

Me duele atentado terrorista cobarde en Centro Andino. Hay una mujer muerta y cinco heridas — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 17 июня 2017 г.