В Колумбии прогремел взрыв в торговом центре: есть жертвы

Вчера, 03:47

По словам очевидцев, взрыв прогремел в туалете на втором этаже торгового комплекса Centro Andino

В Колумбии произошел взрыв в торговом центре. Фото: Informando/Twitter
В Колумбии произошел взрыв в торговом центре. Фото: Informando/Twitter

В столице Колумбии произошел взрыв в популярном торговом центре. По данным мэра Боготы, в результате происшествия погиб один человек, еще 11 получили ранения, – передает Корреспондент.net.

В столице Колумбии Боготе эвакуировали посетителей одного из самых популярных торговых центров после мощного взрыва. По словам очевидцев, взрыв прогремел в туалете на втором этаже торгового комплекса Centro Andino.

Мэр столицы Колумбии Боготы Энрике Пеньялоса в Twitter назвал взрыв террористической атакой.

"Мне больно из-за трусливой террористической атаки в Centro Andino", − написал он, уточнив, что в результате взрыва погиб один человек, еще 11 получили ранения.
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