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В Команде Трампа рассказали, какой будет его инаугурационная речь http://www.segodnya.ua/img/article/7900/54_main.1484153690.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/54_tn.1484153690.jpg Мир Конуэй отметила, что в своем выступлении Трамп будет позиционировать себя как "человек действия, который хочет объединить страну

В Команде Трампа рассказали, какой будет его инаугурационная речь

Сегодня, 10:24

Конуэй отметила, что в своем выступлении Трамп будет позиционировать себя как "человек действия, который хочет объединить страну

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой", сообщила журналистам его помощница Келлин Конуэй.

Она отметила, что в своем выступлении Трамп будет позиционировать себя как "человек действия, который хочет объединить страну".

"Трамп – человек действия, и вы услышите это завтра", – сказала она, добавив что "выступление готовилось под влиянием речей президентов Авраама Линкольна и Джона Ф. Кеннеди".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен подписать ряд исполнительных указов сразу после вступления в должность в день инаугурации.

Сообщается, что в первый день в Белом доме Трамп готов сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции.

Отмечается, что он намерен также отменить некоторые указы главы государства Барака Обамы.

Республиканец также посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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