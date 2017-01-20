В Команде Трампа рассказали, какой будет его инаугурационная речь

Конуэй отметила, что в своем выступлении Трамп будет позиционировать себя как "человек действия, который хочет объединить страну

Инаугурационная речь избранного президента США Дональда Трампа будет "утонченной, красивой, сильной, краткой", сообщила журналистам его помощница Келлин Конуэй.

Она отметила, что в своем выступлении Трамп будет позиционировать себя как "человек действия, который хочет объединить страну".

"Трамп – человек действия, и вы услышите это завтра", – сказала она, добавив что "выступление готовилось под влиянием речей президентов Авраама Линкольна и Джона Ф. Кеннеди".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен подписать ряд исполнительных указов сразу после вступления в должность в день инаугурации.

Сообщается, что в первый день в Белом доме Трамп готов сделать первые шаги к строительству стены на границе с Мексикой и ограничению иммиграции.

Отмечается, что он намерен также отменить некоторые указы главы государства Барака Обамы.

Республиканец также посетит штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое неоднократно подвергал критике во время предвыборной кампании и после своего избрания.