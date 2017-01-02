В команде Трампа засомневались в санкциях против РФ

В новой американской администрации считают, что не стоило вводить те меры против РФ, которые утвердил Обама

Новая переходная команда Белого дома считает, что последние санкции, веденные действующим президентом США Бараком Обамой против России, слишком масштабны и, возможно, не стоило так "горячиться". Об этом заявил в интервью на телеканале ABC представитель команды нового американского лидера Шон Спайсер, передает Reuters.

Он считает, что не стоило вводить санкции против РФ именно в том объеме, в каком их ввела администрация президента Обамы.

"Один из вопросов, которые мы имеем – почему именно такой масштаб? Стоило ли высылать 35 человек, закрывать две резиденции: насколько это пропорционально действиям, которые имели место? Возможно, стоило, возможно, нет, но это повод задуматься об этом", – сказал Спайсер.

По его словам, Трамп намерен провести консультации с представителями американской разведке сразу же после возвращения из Нью-Йорка.

Как сообщалось, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".