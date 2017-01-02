Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В команде Трампа засомневались в санкциях против РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7851/16_main.1483342133.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/16_tn.1483342133.jpg Мир В новой американской администрации считают, что не стоило вводить те меры против РФ, которые утвердил Обама

В команде Трампа засомневались в санкциях против РФ

Сегодня, 09:30

В новой американской администрации считают, что не стоило вводить те меры против РФ, которые утвердил Обама

Шон Спайсер, фото AFP
Шон Спайсер, фото AFP

Новая переходная команда Белого дома считает, что последние санкции, веденные действующим президентом США Бараком Обамой против России, слишком масштабны и, возможно, не стоило так "горячиться". Об этом заявил в интервью на телеканале ABC представитель команды нового американского лидера Шон Спайсер, передает Reuters.

Он считает, что не стоило вводить санкции против РФ именно в том объеме, в каком их ввела администрация президента Обамы.

"Один из вопросов, которые мы имеем – почему именно такой масштаб? Стоило ли высылать 35 человек, закрывать две резиденции: насколько это пропорционально действиям, которые имели место? Возможно, стоило, возможно, нет, но это повод задуматься об этом", – сказал Спайсер.

По его словам, Трамп намерен провести консультации с представителями американской разведке сразу же после возвращения из Нью-Йорка.

Как сообщалось, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".
США, Обама, трамп, санкции, рф, администрация

Вы сейчас просматриваете новость "В команде Трампа засомневались в санкциях против РФ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

112.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

В Конгрессе США пригрозили Трампу из-за его позиции по РФ

Сегодня, 09:11

Республиканцы и демократы собираются ужесточить санкции против России из-за кибератак на Америку

Мир

Дипломаты покидают посольство РФ в США. Фото: скриншот

Российские дипломаты покинули США

Вчера, 17:11

Самолет с дипломатами посольства России в США покинул американскую территорию и вылетел в Москву

Мир

Джон Маккейн. Фото: president.gov.ua

Маккейн пообещал Грузии жесткие санкции против РФ

Вчера, 16:19

Американские сенаторы сделают все возможное, чтоб  США поддерживали суверенитет грузин

Мир

Линдси Грэм, фото thegreatmiddleeast.com

В США анонсировали новые санкции против РФ в 2017 году

31 Декабря 2016, 10:12

Американцы хотят заставить Россию измениться с помощью экономических санкций, отметил сенатор

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп назвал решение Путина по американским дипломатам "отличным ходом"

31 Декабря 2016, 00:15

Мир

Джон Маккейн, фото AFP

Маккейн назвал кибератаки России "ударом по американской демократии"

30 Декабря 2016, 21:24

По его мнению есть много конкретных мер, которые нужно предпринять

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.