В Конго беженцы из Южного Судана взяли в заложники 13 сотрудников миссии ООН

Сегодня, 23:27

Таким образом беженцы требуют доставить их в третьи страны в течение последующих месяцев

Беженцы взяли в заложники 13 сотрудников миссии ООН. Фото: AFP
Беженцы взяли в заложники 13 сотрудников миссии ООН. Фото: AFP

В Конго беженцы из Южного Судана взяли в заложники 13 сотрудников миссии Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Телеканал 112 со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел на базе Муниги.

Согласно сообщению представителей ООН, таким образом беженцы требуют доставить их в третьи страны в течение последующих месяцев. Большинство из них ранее принимали участие в боевых действиях на стороне повстанцев. 

Отметим, по оценкам ООН, около 3 млн жителей Южного Судана были вынуждены покинуть страну в результате насилия и боевых действий. Правительство Конго стремится в скорейшей передислокации беженцев, однако африканские страны не заинтересованы в их приеме.

Как сообщалось, ранее в Мали произошел взрыв, в результате которого пострадали два миротворца Организации Объединенных Наций (ООН) и один мирный житель.
Конго, Мали, заложники, ООН, беженцы

Вы сейчас просматриваете новость "В Конго беженцы из Южного Судана взяли в заложники 13 сотрудников миссии ООН". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В настоящее время вертолеты ООН оказывают помощь в эвакуации раненых. Фото: AFP

В Мали прогремел взрыв, пострадали миротворцы ООН

Сегодня, 21:25

Под автомобилем миротворцев сработало "самодельное взрывное устройство или мина"

Донбасс

Ирина Геращенко. Фото: radiosvoboda.org

Красный Крест передал посылки заложникам боевиков на Донбассе - Геращенко

15 Апреля, 20:37

Геращенко выразила удовлетворение, что договоренности встречи в Минске "потихоньку выполняются"

Мнения

Народный депутат призвала заменить группировку российских войск международным полицейским контингентом. Фото: Facebook

"Российских миротворцев" в Приднестровье нужно заменить на международный полицейский контингент – Фриз

14 Апреля, 22:21

Фриз призвала правительство Республики Молдова инициировать рассмотрение ОБСЕ вопроса о выведении российских войск и замены их международными миротворцами под эгидой ОБСЕ или Совета безопасности ООН

Мир

В Сомали продолжается гражданская война со времени конца режима диктатора Сиада Барре в 1991 году. Фото: AFP

США спустя 24 года вернут своих военных в Сомали

15 Апреля, 08:25

Это будет наибольшее развертывания войск США в Восточной Африке примерно за 20 лет

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования