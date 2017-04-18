В Конго беженцы из Южного Судана взяли в заложники 13 сотрудников миссии ООН

Таким образом беженцы требуют доставить их в третьи страны в течение последующих месяцев

В Конго беженцы из Южного Судана взяли в заложники 13 сотрудников миссии Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает Телеканал 112 со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел на базе Муниги.

Согласно сообщению представителей ООН, таким образом беженцы требуют доставить их в третьи страны в течение последующих месяцев. Большинство из них ранее принимали участие в боевых действиях на стороне повстанцев.

Отметим, по оценкам ООН, около 3 млн жителей Южного Судана были вынуждены покинуть страну в результате насилия и боевых действий. Правительство Конго стремится в скорейшей передислокации беженцев, однако африканские страны не заинтересованы в их приеме.

Как сообщалось, ранее в Мали произошел взрыв, в результате которого пострадали два миротворца Организации Объединенных Наций (ООН) и один мирный житель.