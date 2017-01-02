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В Конгрессе США пригрозили Трампу из-за его позиции по РФ http://www.segodnya.ua/img/article/7851/14_main.1483341015.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/14_tn.1483341015.jpg Мир Республиканцы и демократы собираются ужесточить санкции против России из-за кибератак на Америку

В Конгрессе США пригрозили Трампу из-за его позиции по РФ

Сегодня, 09:11

Республиканцы и демократы собираются ужесточить санкции против России из-за кибератак на Америку

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Конгресс США обещает принять новые сдерживающие меры в виде санкций против России, а новоизбранному президенту Дональд Трампу пригрозили решительным ответом, если он решит отменить уже введенные санкции. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC News член палаты представителей конгресса от Демократической партии Адам Шифф, передает 112.ua.

По его словам, республиканцы и демократы собираются ужесточить санкции против России.

"И демократы, и республиканцы вместе представят пакет более жестких санкций. Мы не думаем, что предпринятые меры достаточны для сдерживания России", – сказал конгрессмен.

Он отметил, что Трамп может получить "решительный ответ" за отмену санкций, введенных Обамой. Шифф подчеркнул, что у американцев нет сомнений в том, что именно Россия стоит за хакерскими атаками.

"Если он (Трамп) хочет завоевать доверие, как президент он должен прекратить рассуждать подобным образом. Он должен прекратить унижать американское разведсообщество, он должен доверять им ", – подчеркнул Шифф, комментируя заявления Трампа о том, что еще под вопросом Россия ли причастна к кибератакам.

Напомним, как заявлял Дональд Трамп, к кибератакам на США во время президентской кампании может быть причастна не Россия, а другая страна. Американский лидер анонсировал обнародование информации о том, кто действительно устраивал кибератаки на США.

Как сообщалось, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

Кроме того, американцы приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Высокопоставленный американский чиновник назвал это "ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России".
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