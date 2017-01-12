В Косов замерз водопад, не выдержав морозов (фото)

Водопад в Косово практически превратился в ледник. Причина – аномальные холода и снегопады. Потоки воды, не долетая до дна, превращаются в сосульки.

Теперь явлением наслаждаются местные жители и туристы.

Ранее сообщалось, что Европу сковали аномальные морозы и снегопады.

В частности, в Черногории и Хорватии закрыты порты на Адриатике, на юге Италии выпал метровый слой снега. Итальянский водопад Мармаре — один из крупнейших в Европе — превращается в сосульки, начали замерзать знаменитые римские фонтаны.

По последним данным, жертвами морозов стали более 60 человек. Хуже всего – мигрантам, которые не привыкли к низким температурам.