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В Косов замерз водопад, не выдержав морозов (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/8_main.1484221029.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/8_tn.1484221029.jpg Мир Полюбоваться редким пейзажем приходят и местные жители, и туристы

В Косов замерз водопад, не выдержав морозов (фото)

Сегодня, 13:35

Полюбоваться редким пейзажем приходят и местные жители, и туристы

Водопад в Косово практически превратился в ледник. Причина – аномальные холода и снегопады. Потоки воды, не долетая до дна, превращаются в сосульки.

Теперь явлением наслаждаются местные жители и туристы.

Ранее сообщалось, что Европу сковали аномальные морозы и снегопады.

В частности, в Черногории и Хорватии закрыты порты на Адриатике, на юге Италии выпал метровый слой снега. Итальянский водопад Мармаре — один из крупнейших в Европе — превращается в сосульки, начали замерзать знаменитые римские фонтаны.

По последним данным, жертвами морозов стали более 60 человек. Хуже всего – мигрантам, которые не привыкли к низким температурам.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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