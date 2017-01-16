В Краснодарском крае пятеро подростков провалились под лед
Из воды подняли тела четверых подростков
В Краснодарском крае завершилась поисковая операция, в результате которой из воды подняли тело четвертого провалившегося под лед подростка.
Они возвращались домой с прогулки. Решив сократить путь, школьники пошли по льду на реке, в результате чего все провалились под лед.
Спастись удалось только одному подростку.
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