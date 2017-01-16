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В Краснодарском крае пятеро подростков провалились под лед http://www.segodnya.ua/img/article/7884/63_main.1484526457.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/63_tn.1484526457.jpg Мир Из воды подняли тела четверых подростков

В Краснодарском крае пятеро подростков провалились под лед

Сегодня, 02:27

Из воды подняли тела четверых подростков

В Краснодарском крае пятеро подростков провалились под лед
В Краснодарском крае пятеро подростков провалились под лед

В Краснодарском крае завершилась поисковая операция, в результате которой из воды подняли тело четвертого провалившегося под лед подростка.

Они возвращались домой с прогулки. Решив сократить путь, школьники пошли по льду на реке, в результате чего все провалились под лед.

Спастись удалось только одному подростку.
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Источник:

Интерфакс

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