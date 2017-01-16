В Краснодарском крае пятеро подростков провалились под лед

В Краснодарском крае завершилась поисковая операция, в результате которой из воды подняли тело четвертого провалившегося под лед подростка.

Они возвращались домой с прогулки. Решив сократить путь, школьники пошли по льду на реке, в результате чего все провалились под лед.

Спастись удалось только одному подростку.