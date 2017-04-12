В Кремле началась борьба за место преемника Путина – Financial Times

Сегодня, 12:52

Издание отмечает, что за 17 лет та авторитарная система, которую российский президент построил, демонстрирует признаки внутреннего раскола

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

В Кремле началась борьба за то, кто станет преемником президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванный источник, знакомый с Путиным, передает ZN.ua.

Издание отмечает, что за 17 лет та авторитарная система, которую российский президент построил, демонстрирует признаки внутреннего раскола. Никто не ждет, что амбиции Алексея Навального смогут как-то помешать переизбранию нынешнего российского президента. Но неопределенность относительно того, что будет позже, подпитывает амбиции различных влиятельных лиц в Кремле и по всей России, подталкивая их к конфликтам.

Путин остается главным арбитром российской политики. Лояльные элиты из спецслужб, бизнеса и всего политического спектра от националистов до социал-демократов делают его популярным лидером. Уровень его поддержки – 80%. Появление реального соперника кажется нереальным.

"Но Путину будет 71 год, когда он закончит свой следующий шестилетний срок. А плана относительно правопреемства нет", – говорится в статье.

"Все стабильно, потому что мы все знаем, что он снова будет баллотироваться и, конечно же, победит. Но ситуация одновременно и нестабильная, потому что все завязано на нем", – сказал изданию другой бывший чиновник, связанный с Кремлем.

Источники издания считают, что правопреемника или "вырастят" элиты, или же Путин сам поступит, как Борис Ельцин в 1999 году, и назначит будущего президента премьер-министром.

Дмитрий Медведев, который годами оставался надежным союзником, вероятно, получил обещание от Путина, что он будет возглавлять правительство до 2018 года. Но его позиции кажутся уязвимыми. Издание напоминает, что массовые протесты прокатились по России из-за фильма Навального о коррумпированности Медведева. Премьер-министр отверг все обвинения. Но внимание к нему "делает все более вероятной его отставку".

Так считает политолог из "Центра политических технологий" Татьяна Становая. Кое-кто в Москве считает, что глава администрации президента Сергей Кириенко или молодой министр экономики Максим Орешкин могут заменить Медведева. Но Путин за последние два года отстранил от Кремля ряд союзников, чиновников, региональных лидеров и влиятельных руководителей спецслужб, тем самым расширив выбор. Политические "тяжеловесы" были заменены молодыми и верными президенту людьми. "Те, кто докажет свою эффективность и лояльность, могут попасть в список финалистов на роль будущего правопреемника. Но это длительный процесс", – сказал бывший российский чиновник.

Одним из последствий внутренней борьбы, которую можно заметить, стало то, что политические элиты начали более агрессивно продвигать свои интересы. Обвал цен на нефть и рецессия сократили поступления в российский бюджет. Региональные элиты становятся менее послушными. Губернаторы экономически успешных Татарстана и Калужской области в январе осмелились критиковать федеральную власть за передачу большой части их денег бедным регионам.

Еще один яркий пример неповиновения произошел в Чечне. Разговоры о продаже местного бизнеса "Роснефти" региональному правительству стали причиной конфликта между руководителем нефтяной компании Игорем Сечиным и лидером кавказской республики Рамзаном Кадыровым. Кадыров не захотел платить цену, которую выставила "Роснефть", заявив, что ее ветка в Чечне столько не стоит. Источник из окружения Сечина сказал изданию, что олигарх не боится конфликта с чеченским лидером.

Тем временем, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пытается укрепить позиции нижней палаты российского парламента против Кремля. Он пытается закрепить за собой большую власть в процессе принятия государственных решений, надеясь стать заметным претендентом на роль президента после Путина.

Прокремлевские партии тоже пытаются завоевать больше пространства для политических маневров. К примеру, Компартия пытается воспользоваться народным недовольством, которое Навальный мобилизовал. Коммунисты грозятся уйти с ежегодного отчетного выступления Медведева 19 апреля, если он не даст разъяснений относительно коррупционных обвинений. В то же время, Становая считает, что до реальных политических изменений еще далеко. "Они произойдут только тогда, когда мы увидим открытый раскол элит", – убеждена она.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не допустит в РФ "цветной" революции, как это происходит в разных странах мира.
россия, Путин, кремль, навальный

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