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В Кремле нервно отреагировали на размещение в Польше американских танков и солдат http://www.segodnya.ua/img/article/7876/13_main.1484221797.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/13_tn.1484221797.jpg Мир По словам Пескова, Москва смотрит на такие действия как на угрозу своей безопасности

В Кремле нервно отреагировали на размещение в Польше американских танков и солдат

Сегодня, 13:45

По словам Пескова, Москва смотрит на такие действия как на угрозу своей безопасности

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС
Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

Размещение в Польше американских танков и бронетехники в России рассматривают как угрозу ее интересам и безопасности. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы смотрим на это как на угрозу для нас. Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности", – подчеркнул Песков.

На уточняющий вопрос, расценивают ли переброску тысячи американских военных в Польшу в качестве реальной угрозы или же это просто вызывает раздражение России,

Песков ответил: "Тысяча или 10 тысяч (военнослужащих – Ред.) – речь идет о наращивании военного присутствия, и тут нечего добавлять".

Как сообщалось, первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США прибыли в Польшу. Самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав.

Они будут размещены в городе Жагань на западе страны. В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Здесь же будет находиться и штаб-квартира бригадной группы.

В отличие от других подразделений армии США, дислоцированных в Германии и Италии, 3-я бригада будет размещена отдельными подразделениями на ротационном принципе в разных странах Восточной Европы.

В первую очередь, кроме Польши, американских солдат могут принять Румыния, Болгария и Литва. Большая часть техники будет размещена в Германии, Бельгии и Нидерландах. Личный состав бригады и техника будет меняться каждые девять месяцев.
россия, Польша, нато, безопасность, песков

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Источник:

Украинская правда

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