В Кремле нервно отреагировали на размещение в Польше американских танков и солдат

По словам Пескова, Москва смотрит на такие действия как на угрозу своей безопасности

Размещение в Польше американских танков и бронетехники в России рассматривают как угрозу ее интересам и безопасности. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы смотрим на это как на угрозу для нас. Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности", – подчеркнул Песков.

На уточняющий вопрос, расценивают ли переброску тысячи американских военных в Польшу в качестве реальной угрозы или же это просто вызывает раздражение России,

Песков ответил: "Тысяча или 10 тысяч (военнослужащих – Ред.) – речь идет о наращивании военного присутствия, и тут нечего добавлять".

Как сообщалось, первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США прибыли в Польшу. Самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав.

Они будут размещены в городе Жагань на западе страны. В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Здесь же будет находиться и штаб-квартира бригадной группы.

В отличие от других подразделений армии США, дислоцированных в Германии и Италии, 3-я бригада будет размещена отдельными подразделениями на ротационном принципе в разных странах Восточной Европы.

В первую очередь, кроме Польши, американских солдат могут принять Румыния, Болгария и Литва. Большая часть техники будет размещена в Германии, Бельгии и Нидерландах. Личный состав бригады и техника будет меняться каждые девять месяцев.