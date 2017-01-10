В Кремле прокомментировали решение Лукашенко ввести безвиз для ЕС и США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о готовности российских властей по примеру Беларуси открыть краткосрочный въезд на свою территорию для граждан ряда стран, в том числе ЕС.

"Не готов ответить на этот вопрос", – сказал представитель Кремля, комментируя предложение последовать примеру соседнего государства.

Решение Минска открыть краткосрочный безвизовый въезд в страну для граждан ряда государств Песков назвал "абсолютно внутренним делом Беларуси".

При этом, по словам представителя Кремля, учитывая наличие института Союзного государства не вызывает сомнения, что все необходимые консультации с российской стороной Минск провел, прежде чем принять такое решение.

"Существует аспект именно Союзного государства, но мы убеждены, что все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения", – прокомментировал Песков.

Он заверил, что "при принятии таких решений, безусловно, отстраивается процесс таким образом, чтобы исключить проецирование такого безвизового режима уже на нашу границу".

Говоря о том, согласовывала ли свои действия Беларусь с Россией, пресс-секретарь президента добавил, что "поскольку наши службы находятся в постоянно и ежедневной координации, в том числе в рамках Союзного государства, тут никаких сомнений быть не должно".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан.

"Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства", – отметили в пресс-службе.