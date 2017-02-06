В Кремле открестились от причастности РФ к войне на Донбассе

Песков считает, что между странами нет противостояния, и Москва не причастна к конфликту на востоке Украины

В России считают конфликт на Донбассе внутриукраинским, а российская сторона к нему не причастна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он не согласен с формулировкой в телефонном разговоре между президентами США и Украины о существовании "длительного конфликта между Украиной и Россией".

"Что касается формулировки о конфликте между Украиной и Россией: между Украиной и Россией нет конфликта. Донбасс – это исключительно внутриукраинский конфликт", – заявил Песков.

В свою очередь президент России Владимир Путин на днях заявлял, что одна из причин обострения ситуации на Донбассе заключается в том, что Украина пытается представить себя "жертвой агрессии" в глазах международного сообщества.

Напомним, 12 октября украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы демонстрировала доказательства прямой российской агрессии на Донбассе.

Кроме того, 19 ноября на заседании ПА НАТО показали российское оружие на Донбассе. Во время заседания комитета участникам было продемонстрировано видео с обзором российского оружия, выявленного на Донбассе.