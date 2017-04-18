В Кремле отреагировали на досрочные парламентские выборы в Британии

Сегодня, 15:09

В России не вызывала интереса ситуация с британскими выборами, объяснил Песков

Выборы в Британии не интересны Кремлю. Фото: архив
Выборы в Британии не интересны Кремлю. Фото: архив

В Кремле спокойно отнеслись к заявлению британских властей о досрочных парламентских выборах в Великобритании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

На вопрос журналистов, есть ли у Кремля интерес к досрочным парламентским выборам в Британии, Песков ответил: "Нет, какого-то особого интереса нет. Обычное, скажем так, отслеживание международной ситуации. Это не наше дело".

Как сообщалось, сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных выборов. Позже она объяснила, что необходимость проведения выборов обусловлена тем, что парламент остается разделенным в вопросе выхода страны из Евросоюза.
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