В Кремле отреагировали на список Савченко о сотне пленных россиян

Москва готова и дальше помогать достигать компромиссов в вопросе обмена пленными, говорит Песков

Списки народного депутата Надежды Савченко, в которых указаны сто россиян, задержанные на Донбассе, будут проанализированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"У меня нет сомнения, что это будет анализироваться, и я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений", – сказал Песков.

Кроме того он отметил, что Москва готова и дальше помогать достигать компромиссов в вопросе обмена пленными.

"Это вопрос именно договоренностей и доверия двух сторон этого конфликта (сказал, имея ввиду ополченцев и Киев – ред.), – заключил он. – Москва продолжала и будет продолжать делать все, чтобы эту атмосферу доверия, которая приведет к таким важным шагам, формировать".

Как сообщалось, сегодня Надежда Савченко подкорректировала ранее опубликованные списки и показала, каких российских военных задерживали на востоке Украины за преступления против украинцев.

Напомним, вчера, 10 января, Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России.