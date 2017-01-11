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В Кремле отреагировали на список Савченко о сотне пленных россиян http://www.segodnya.ua/img/article/7872/12_main.1484132587.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/12_tn.1484132587.jpg Мир Москва готова и дальше помогать достигать компромиссов в вопросе обмена пленными, говорит Песков

В Кремле отреагировали на список Савченко о сотне пленных россиян

Сегодня, 13:03

Москва готова и дальше помогать достигать компромиссов в вопросе обмена пленными, говорит Песков

Дмитрий Песков. Фото:ТАСС
Дмитрий Песков. Фото:ТАСС

Списки народного депутата Надежды Савченко, в которых указаны сто россиян, задержанные на Донбассе, будут проанализированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"У меня нет сомнения, что это будет анализироваться, и я не могу исключить, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений", – сказал Песков.

Кроме того он отметил, что Москва готова и дальше помогать достигать компромиссов в вопросе обмена пленными.

"Это вопрос именно договоренностей и доверия двух сторон этого конфликта (сказал, имея ввиду ополченцев и Киев – ред.), – заключил он. – Москва продолжала и будет продолжать делать все, чтобы эту атмосферу доверия, которая приведет к таким важным шагам, формировать".

Как сообщалось, сегодня Надежда Савченко подкорректировала ранее опубликованные списки и показала, каких российских военных задерживали на востоке Украины за преступления против украинцев.

Напомним, вчера, 10 января, Савченко обнародовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в России.
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