В Кремле ответили на сообщения о вмешательстве РИСИ в американские выборы

Песков отметил, что ссылка в СМИ идет на семь анонимных источников, так и нужно относиться к этой информации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы вмешательстве Российского института стратегических исследований (РИСИ) в выборы в США, передает "РИА Новости".

"Я об этом, к сожалению, ничего не знаю. Могу лишь только сказать, что семь анонимных источников не стоят одного реального. Поскольку ссылка идет на семь анонимных источников, так и нужно относиться к этой информации", – сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщение о том, что РИСИ разработал такой документ.

Ранее агентство Reuters, со ссылкой на три действующих и четыре бывших американских чиновника сообщило, что работа над планом пропагандистской кампании по вмешательству в выборы президента США, велась в Российском институте стратегических исследований (РИСИ), который контролируется президентом России Владимиром Путиным. По информации американских спецслужб, в РИСИ были созданы два документа с предложениями по пропагандистской деятельности в связи с выборами президента США.

Первый документ был подготовлен в июне 2016 года. Согласно ему предлагалось запустить в соцсетях и подконтрольных правительству РФ международных СМИ кампанию, которая должна была побудить американских избирателей голосовать за кандидата с более мягкой политикой в отношении России. Этот документ был продолжением кампании, начатой еще в марте. В октябре был разработан еще один документ. Его авторы предположили, что на выборах победит кандидат от демократов Хиллари Клинтон, и предложили вместо кампании в поддержку республиканца Дональда Трампа сконцентрироваться на сообщениях о возможных подтасовках на выборах и дискредитации Клинтон.