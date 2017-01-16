В Кремле поддержали позицию Трампа по НАТО

У Путина считают, что североатлантический альянс заточен под конфронтацию и не отвечает идеям стабильности и безопасности

В Кремле согласились с высказыванием новоизбранного президента США Дональда Трампа, что НАТО – устаревшая организация, а также считают ее заточенной на конфронтацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Комментируя высказывания Трампа по НАТО, Песков заявил: "НАТО — действительно пережиток, мы тоже с этим согласны".

Он отметил, что системной целью альянса является конфронтация.

"Поскольку организация заточена на конфронтацию и вся ее структура посвящена идеалам конфронтации, то вряд ли это можно назвать современной структурой, отвечающей идеям стабильности, устойчивого развития и безопасности", – добавил он.

Напомним, Дональд Трамп заявлял, что считает НАТО устаревшим военным блоком, который страны-члены Альянса не финансируют должным образом.

Ранее новый американский лидер, когда был только кандидатом в президенты США, заявлял, что союзники должны перестать пользоваться "американской щедростью" и будет их поддерживать в том случае, если они выполнят свои обязательства перед НАТО.

В свою очередь глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что руководство НАТО с обеспокоенностью воспринимает заявления Трампа.