В Кремле пояснили свою позицию по урегулированию конфликта на Донбассе

Сегодня, 12:13

Москва считает Минские договоренности единственным инструментом, способным закончить войну на востоке Украины

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС
Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

В Кремле уверяют, что не видят альтернативы Минским соглашениям по урегулированию конфликта на Донбассе и считает это единственным средством для прекращения войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ считает Минские соглашения единственным инструментом для урегулирования ситуации на Донбассе, и подтверждает, что позиция Москвы в отношении "Минска-2" не изменилась.

"Действительно, единственным возможным средством урегулирования конфликта в Украине является реализация Минских договоренностей. Какой-либо альтернативы этому политико-дипломатическому урегулированию в том виде, как это прописано в Минских договоренностях, не существует в настоящее время", — пояснил Песков.

Как ранее заявляла вице-спикер парламента Ирина Геращенко, РФ не выполняет не только пункт Минских соглашений об освобождении заложников, но и первый пункт – о немедленном прекращении огня.

Также Геращенко пояснила, что благодаря Минскому процессу против России ввели санкции за преступления против Украины, а также Минские соглашения сыграли важную роль в критические моменты войны на Донбассе.
Донбасс, кремль, песков, минские соглашения

Вы сейчас просматриваете новость "В Кремле пояснили свою позицию по урегулированию конфликта на Донбассе". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Петр Порошенко и Зигмар Габриэль. Фото: president.gov.ua

Порошенко и новый глава МИД Германии обсудили ситуацию на Донбассе

Вчера, 19:21

Президент Украины выразил обеспокоенность значительными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских боевиков

Донбасс

Себастиан Курц и Павел Климкин в ходе визита Курца в Мариуполь, январь 2017. Фото: Twitter пресс-центра МИД Украины

Председатель ОБСЕ отреагировал на обострение ситуации на Донбассе

Вчера, 18:35

Глава МИД Австрии Курц обратился к сторонам конфликта, призвав к соблюдению Минских соглашений

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко о Донбассе: Российские боевики используют варварские методы

Вчера, 17:10

Президент надеется, что ему удастся вернуть РФ за стол переговоров и заставить ее выполнять Минские соглашения

Политика

Порошенко и Ламмерт. Фото: Администрация президента

Президент Германии выступил за продолжение санкций против РФ - Цеголко

Вчера, 14:52

Украинский президент в Берлине провел переговоры со своим немецким коллегой

Мир

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Фото: скриншот

В МИД Германии назвали единственное условие отмены санкций против РФ

28 Января, 15:38

Немецкий дипломат считает, что Германия и Франция должны занимать одинаковую позицию по украинскому вопросу

Политика

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Chelmiee Wikimedia

Климпуш-Цинцадзе прокомментировала возможную отмену санкций против РФ

28 Января, 12:47

Вице-премьер выразила надежду, что западные страны, принимая решение, оценят угрозу своим национальным интересам.

Политика

Тереза Мэй, фото AFP

Санкции в отношении России должны сохраняться до полного выполнения Минских соглашений – Мэй

27 Января, 21:11

По ее словам, позиция Великобритании по санкциям в отношении России предельно ясна  

Донбасс

Марьяна Беца. Фото: mfa.gov.ua

МИД Украины призывает партнеров по "нормандской четверке" усилить давление на РФ

26 Января, 16:30

Беца подчеркнула, что прекращение огня на один день не означает обеспечения условий по безопасности на Донбассе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования