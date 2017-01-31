В Кремле пояснили свою позицию по урегулированию конфликта на Донбассе

В Кремле уверяют, что не видят альтернативы Минским соглашениям по урегулированию конфликта на Донбассе и считает это единственным средством для прекращения войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ считает Минские соглашения единственным инструментом для урегулирования ситуации на Донбассе, и подтверждает, что позиция Москвы в отношении "Минска-2" не изменилась.

"Действительно, единственным возможным средством урегулирования конфликта в Украине является реализация Минских договоренностей. Какой-либо альтернативы этому политико-дипломатическому урегулированию в том виде, как это прописано в Минских договоренностях, не существует в настоящее время", — пояснил Песков.

Как ранее заявляла вице-спикер парламента Ирина Геращенко, РФ не выполняет не только пункт Минских соглашений об освобождении заложников, но и первый пункт – о немедленном прекращении огня.

Также Геращенко пояснила, что благодаря Минскому процессу против России ввели санкции за преступления против Украины, а также Минские соглашения сыграли важную роль в критические моменты войны на Донбассе.