В Кремле пояснили, зачем создали пограничную с Беларусью зону

Сегодня, 17:58

У Путина уверяют, что данные ограничения не повлияют на российско-белорусские отношения

В РФ не видят в этом проблемы. Фото: evroflag.by
В РФ не видят в этом проблемы. Фото: evroflag.by

Пограничная зона с Беларусью – это своего рода ответ Москвы на действия Минска по поводу кратковременного безвизового режима для нескольких десятков стран. Об этом рассказал "Дождю" высокопоставленный чиновник в администрации президента РФ.

"Россия должна была что-то предпринять в связи с историей по визам, пока придумали так", — сказал собеседник "Дождя" в Кремле.

В то же время он заверил, что это не повлияет на российско-белорусские отношения.

В свою очередь глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с "Дождем" обратил внимание, что в связи с обострением миграционной проблемы пропускные пункты создают и страны ЕС, в том числе государства Шенгенского соглашения.

"Даже Германия, которая во главе с Меркель ратовала за то, чтобы они не существовали, — сказал Калашников. — Мы ввели эти пропускные пункты в соответствии с тем, что мы тоже понимаем эти угрозы. И миграционные, и террористические".

Ранее сообщалось, что директор ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. В документах отмечается, что пограничная зона вводится "для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".

В свою очередь официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что решение России об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью является внутренним делом РФ.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о краткосрочном безвизовом режиме с Белоруссией для 80 стран, среди которых страны ЕС и США, который вступает в силу с 12 февраля.
россия, Беларусь, кремль, калашников, рф

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