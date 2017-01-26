В Кремле признали, что Трамп пока не спешит общаться с Путиным

По словам Пескова, контактов по линии администрации пока не было, еще предстоит наладить такие контакты

Договоренность о дате телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по-прежнему не достигнута. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока договоренность о телефонном разговоре не достигнута, не согласована дата телефонного разговора. Контактов по линии администрации пока не было, еще предстоит наладить такие контакты", – сказал он.

Ранее сообщалось, что советники отговорили Трампа встречаться с Путиным до инаугурации.

По мнению Financial Times, Трамп может пожертвовать Украиной ради союза с РФ против Китая.

Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате высказался в пользу поставок Украине летального оружия в случае продолжения боевых действий в Донбассе. Кроме того он заявил, что Администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины.