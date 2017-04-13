В Кремле прокомментировали грубое выступление российского дипломата в ООН

Сегодня, 13:31

Песков считает, что в заявлениях Сафронкова не было сказано ничего оскорбительного

Дмитрий Песков. Фото: news-front.info
Дмитрий Песков. Фото: news-front.info

В Кремле считают нормальным поведение заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова на заседании СБ ООН, где он в грубой манере обратился к британскому коллеге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости" .

По его мнению, Россия должна отстаивать свои интересы, в том числе, если есть нужда, в жесткой форме.

"Ничего оскорбительного сказано не было. Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую, они касаются сущности и будущего международных отношений. И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому, лучше отстаивать интересы нашей родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко", — сказал Песков.

Сообщалось, что в сети появилось видео, как на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии произошла перепалка между заместителем постпреда РФ Владимиром Сафронковым и представителем Великобритании Мэтью Райкрофтом. "Посмотри на меня. Глаза не отводи. Что ты глаза отводишь?", – говорил российский дипломат.
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