В Кремле прокомментировали внезапную проверку войск в РФ

Песков считает, что подобные проверки военных хорошо себя зарекомендовали с точки зрения поддержания уровня боеспособности

В Кремле позитивно оценивают неожиданные проверки российских войск и отмечают, что подобная практика будет продолжаться и впредь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, подобные учения хорошо себя зарекомендовали с точки зрения поддержания уровня боеспособности войск.

"Это продолжающаяся не первый год практика внезапных проверок. И неоднократно сам президент, и министр обороны говорили, что эта практика будет продолжаться, ибо она себя весьма позитивно зарекомендовала с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности наших Вооруженных сил", — заявил Песков.

Напомним, сегодня в 8 часов утра по киевскому времени началась внезапная проверка Воздушно-космических сил России, которая была инициирована российским президентом Владимиром Путиным. Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, воинские части были приведены в высшую степень боеготовности и приступили к выполнению тренировочных мероприятий.