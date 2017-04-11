В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Тиллерсоном
Дмитрий Песков, комментируя появившуюся информацию, сказал, что пока не может эту встречу подтвердить
В Кремле пока не могут подтвердить информацию СМИ о планируемой встрече президента РФ Владимира Путина и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя соответствующие публикации, сказал: "Пока не могу подтвердить".
Вчера, отвечая на вопросы журналистов об отмене такой беседы, Песков отметил, что никакие встречи не анонсировались, и до сих пор в графике президента РФ планов общения с Тиллеросоном нет. По его словам, если информация о такой встрече появится, то Кремль проинформирует журналистов.
Сегодня росСМИ со ссылкой на источники сообщили, что Путин завтра, 12 апреля, встретится с Тиллерсоном во время его визита в Москву.
Госсекретарь США прилетает в Россию сегодня во второй половине дня, их переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым запланированы на 12 апреля.
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