В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Тиллерсоном

Вчера, 12:47

Дмитрий Песков, комментируя появившуюся информацию, сказал, что пока не может эту встречу подтвердить

Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Кремле пока не могут подтвердить информацию СМИ о планируемой встрече президента РФ Владимира Путина и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя соответствующие публикации, сказал: "Пока не могу подтвердить".

Вчера, отвечая на вопросы журналистов об отмене такой беседы, Песков отметил, что никакие встречи не анонсировались, и до сих пор в графике президента РФ планов общения с Тиллеросоном нет. По его словам, если информация о такой встрече появится, то Кремль проинформирует журналистов.

Сегодня росСМИ со ссылкой на источники сообщили, что Путин завтра, 12 апреля, встретится с Тиллерсоном во время его визита в Москву.

Госсекретарь США прилетает в Россию сегодня во второй половине дня, их переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым запланированы на 12 апреля.
россия, США, Путин, песков, Тиллерсон

Вы сейчас просматриваете новость "В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Тиллерсоном". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Джастин Трюдо. Фото: mashable.com

Канада готова расширить санкции против России - Трюдо

Вчера, 08:52

Премьер-министр Канады заявил, что следует поставить Россию в известность об ее ответственности за кровавые действия режима Асада

Мир

Президент Дональд Трамп неслучайно отдал приказ нанести удар. Фото: AFP

В Германии и США удар по Сирии считают сигналом Китаю

Вчера, 06:23

По мнению главы Минобороны ФРГ, неслучайно Трамп отдал приказ об ударе по авиабазе в Сирии вскоре после встречи с Цзиньпином

Мир

Рэкс Тиллерсон. Фото: AFP

Встреча Путина и Тиллерсона сорвалась

10 Апреля, 16:12

В Кремле заявляют, что в графике президента России нет встречи с американским дипломатом

Мир

Ракетный удар по авиабазе сирийских правительственных войск, с которой предположительно была совершена химическая атака по сирийской оппозиции. Фото: AFP

Лондон хочет введения новых санкций против Москвы за ее позицию по Сирии - Times

10 Апреля, 11:30

Глава британского МИД Борис Джонсон будет требовать публикации от G7 совместного заявления по поводу ограничений для Москвы

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

Тиллерсон объяснил, почему химатака в Сирии лежит на плечах РФ

10 Апреля, 09:44

Американцы уверены, что именно по вине России случился ужасный авиаудар в Идлибе

Мир

Герберт Макмастер. Фото: twitter

Будущее отношений США и России зависит от Кремля – советник Трампа

9 Апреля, 22:17

По словам Макмастера, от руководства России зависит, станет ли оно пересматривать то, чем оно занимается на Ближнем Востоке

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

США не планируют менять власть в КНДР - Тиллерсон

9 Апреля, 22:00

По словам Госсекретаря, главная цель - денуклеаризация Корейского полуострова

Мир

Рекс Тиллерсон. Фото из открытых источников

В Москве Тиллерсон потребует от РФ отказаться от поддержки Асада – СМИ

9 Апреля, 21:24

Как сообщается предъявит в РФ доказательства того, что Россия знает и пытается скрыть, что Асад на минувшей неделе применил зарин

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования