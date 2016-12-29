В Кремле раскрыли детали сделки Путина и Эрдогана по Сирии
Как отмечается, перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего "Исламское государство"
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора договорились не распространять режим перемирия в Сирии на боевиков террористической организации "Исламское государство", передает пресс-служба Кремля.
"Лидеры высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении и, в частности, отметили, что перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего "Исламское государство", – говорится в тексте сообщения.
Как отметили в Кремле, стороны также выразили удовлетворение договоренностями между властями Сирии и оппозицией, которые были достигнуты при посредничестве России и Турции.
Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудили Сирию по телефону.
Владимир Путин также заявил, чтодостигнуты договоренности касательно перемирия и урегулированию ситуации в Сирии. По его словам, стороны договорились не только о прекращении огня в Сирии, но и начать процесс мирных переговоров по урегулированию ситуации.
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