В Кремле рассчитывают скоро согласовать дату телефонного разговора Путина и Трампа

Песков уточнил, что контакты с администрацией Трампа идут только по линии Министерства иностранных дел

В Кремле рассчитывают в ближайшее время согласовать дату первого телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа после его вступления в должность. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока телефонный звонок согласовывается. Более полной информацией мы пока не обладаем, но действительно ожидаем, что в ближайшее время даты такого возможного телефонного звонка будут согласованы. Пока это еще не произошло", – сказал Песков.

Он добавил, что контакты с администрацией Трампа идут только по линии Министерства иностранных дел.

"Это по линии МИД. По линии МИД существует достаточно стандартная процедура инициирования такого телефонного разговора. Каких-то особенных контактов здесь нет и быть не может", – сказал Песков.

Кроме того, он добавил, что информации о встрече Трампа с Путиным пока нет.

Песков также добавил, что сейчас, после вступления Трампа в должность президента США, "все идет по линии внешнеполитических ведомств".

По его словам, также пока не идет подготовка к первой личной встрече Путина и Трампа, еще не обсуждался и ее формат.

"Это пока не обсуждалось. Когда будет телефонный разговор, если главы государства сочтут целесообразным определиться с возможностью встречи, тогда да, тогда будет подготовка", – сказал Песков.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у Дональда Трампа не было никаких причин встречаться во время его приезда в Москву с девушками легкого поведения, поскольку в качестве организатора конкурсов красоты он общался с самыми красивыми женщинами мира.