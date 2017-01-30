В Кремле рассказали, когда может состояться встреча Трампа с Путиным

Песков не исключает, что встретиться президенты США и России могут до саммита G-20 в июле

Президент США Дональд Трамп может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным еще до саммита "большой двадцатки" в июле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

На вопрос журналиста, может ли состояться встреча Трампа с Путиным до саммита "большой двадцатки" летом, пресс-секретарь президента РФ ответил: "По всей видимости, да".

Проведение саммита G-20 запланировано на 7-8 июля в Гамбурге.

Напомним, в субботу, 28 января, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Как заявили в Белом доме, вопрос санкций, введенных администрацией Барака Обамы против России, не обсуждался между президентами США и РФ.

В свою очередь в Кремле отметили, что говорить о возможных российско-американских сделках пока рано. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сначала нужно определиться с датой и местом встречи двух президентов.