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В Кремле рассказали, когда Путин и Трамп могут встретиться http://www.segodnya.ua/img/article/7865/41_main.1483962893.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/41_tn.1483962893.jpg Мир Песков заверил, что здесь для Москвы нет никакой принципиальной разницы, каким будет формат встречи

В Кремле рассказали, когда Путин и Трамп могут встретиться

Сегодня, 13:51

Песков заверил, что здесь для Москвы нет никакой принципиальной разницы, каким будет формат встречи

Трамп и Путин. Фото: politobzor.net
Трамп и Путин. Фото: politobzor.net

Встреча Россия-США на высшем уровне возможна не раньше вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Не раньше, чем избранный президент станет действующим. По крайней мере, Трамп должен стать президентом США действующим. Потом уже будет верстаться план", — сказал он журналистам в понедельник, говоря о сроках возможной встречи Путина и Трампа.

На вопрос о том, какой формат встречи лидеров США и РФ является наиболее предпочтительным, Песков заверил, что здесь для Москвы "нет никакой принципиальной разницы".

"Понятно, что, если какие-то контакты будут планироваться, то планироваться они будут весьма тщательно, аккуратно – с учетом того, что речь идет о контактах после очень напряженной фазы деградации наших отношений. Поэтому, конечно, любые контакты на высшем уровне являются предметом очень тщательной подготовки", – констатировал пресс-секретарь президента.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможная встреча России и США на высшем уровне требует тщательной подготовки, надо дождаться, пока Трамп вступит в должность.

Ранее сообщалось, что советники отговорили Трампа встречаться с Путиным до инаугурации.
россия, США, Путин, трамп, песков

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