В Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить с Додоном

16–18 января по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Москву с визитом посетит президент Молдовы Игорь Додон. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"17 января состоятся переговоры глав государств. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание предполагается уделить актуальным региональным проблемам, в первую очередь – приднестровскому урегулированию", – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2016 года в Молдове прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от социалистов Игорь Додон. Он заявил, что первый визит в качестве главы государства намерен совершить в Москву, чтобы инициировать переговоры с целью разработки соглашения о стратегическом партнерстве с РФ, о дружбе, экономическом сотрудничестве и приднестровском урегулировании.