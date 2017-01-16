В Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить с Додоном
Как сообщается, переговоры глав государств состоятся 17 января
16–18 января по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Москву с визитом посетит президент Молдовы Игорь Додон. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"17 января состоятся переговоры глав государств. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание предполагается уделить актуальным региональным проблемам, в первую очередь – приднестровскому урегулированию", – говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре 2016 года в Молдове прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от социалистов Игорь Додон. Он заявил, что первый визит в качестве главы государства намерен совершить в Москву, чтобы инициировать переговоры с целью разработки соглашения о стратегическом партнерстве с РФ, о дружбе, экономическом сотрудничестве и приднестровском урегулировании.
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