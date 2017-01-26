В Кувейте повесили принца

Вчера, 14:40

Компанию на виселице королевскому отпрыску составили еще шесть человек, среди которых была и женщина

В Кувейте впервые казнили принца. Фото: AFP
В Кувейте впервые казнили принца. Фото: AFP

Член королевской семьи Кувейта аль-Сабах, принц Файсал аль-Абдуллу аль-Сабах был казнен через повешание, сообщает Reuters.

Стоит отметить, что в Кувейте это первый случай, когда казнят члена королевской семьи. Принц был приговорен к смертной казни еще в 2010 году, когда ему инкриминировали убийство своего племянника-принца. Кроме того, его обвиняли в хранении оружия и боеприпасов, не имея на это лицензии.

Кроме принца повесили еще шестерых человек, среди которых также была женщина. Их признали виновными в убийствах, покушениях на убийство, похищениях людей и изнасилованиях. Лишь двое из них, включая принца, имели кувейтское подданство. Остальные были гражданами Египта, Эфиопии, Бангладеш и Филиппин.

Отметим, что в арабских странах члены королевских семей не пользуются "иммунитетом неприкосновенности", и они, как и простые граждане, периодически страдают за совершенные преступные деяния.

Так, в Саудовской Аравии был казнен принц Турки бин Сауд аль-Кабир, который является родственником короля это страны. Саудовского принца приговорили к высшей мере наказания за убийство человека во время драки.

Также сообщалось, что принц, имя которого не называется и относится к семье правящей династии Саудовской Аравии, был выпорот. Наказание было осуществлено по приговору суда, однако его причина не указывалась.
Кувейт, убийство, казнь, принц

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