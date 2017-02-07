В Латвии избавляются от грозного наследия СССР
В стране начали демонтаж последней советской базы ядерных ракет, работы на огромном объекте планируют завершить за полгода
На востоке Латвии начались работы по демонтажу базы ядерных ракет, построенной в советские времена. Речь идет о ликвидации огромного подземного комплекса, сообщает издание Delfi со ссылкой на руководителя компании Demontaza.lv Мартыньша Малниекса.
Перед специалистами стоит задача демонтировать ракетный комплекс "Двина Р-12", который находится недалеко от города Гулбене. Всего разобрать придется четыре подземные шахты и командный центр.
По словам Малниекса, фактически демонтировать придется 10-этажное подземное здание из железобетона.
Работы с привлечением мощных экскаваторов с гидравлическими молотами и ножницами для резки арматуры займут примерно полгода. Стоимость демонтажных работ оценивается в 189 тыс. 906 евро.
За последние несколько лет в Латвии были уничтожены несколько ракетных баз, заброшенных после ухода советской армии.
Как указывало издание LSM, на право демонтажа был объявлен конкурс, поскольку в комплексах осталось много цветных металлов.
Всего в Латвии располагались не меньше 12 ракетных баз.
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