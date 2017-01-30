В Латвии весной пройдут крупные учения с участием стран НАТО

В учениях примут участие до 500 иностранных военных из стран Альянса и программы "Партнерство ради мира"

Крупные международные учения, в которых примут участие военнослужащие десяти стран НАТО, а также шведские военные, пройдут в Латвии в апреле. Об этом сообщает Минобороны Латвии.

Учения "Summer Shield XIV" запланированы с 17 по 30 апреля. Это будут объединенные учения сухопутных, военно-воздушных сил, Земессардзе (латвийская добровольная вооружённая организация, часть Национальных вооружённых сил) и Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии.

Сообщается, что в учениях примут участие подразделения стран НАТО и программы "Партнерство ради мира" – США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции.

По информации министерства, учения проводятся для повышения региональной стабильности и безопасности, укрепления потенциала и повышения доверия, улучшения сотрудничества между вооруженными силами НАТО и членами программы "Партнерство ради мира", а также для совершенствования сотрудничества с Земессардзе, регулярными подразделениями армии и международными партнерами.

Планируется, что в военных учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

Как сообщалось, законодательную инициативу, внесенную президентом, поддержали 236 народных депутатов.

Согласно проекту закона, в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил предлагается допустить на территорию Украины сроком до 365 дней до 3 тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, в том числе и до 6 самолетов и вертолетов.

В рамках украинско-американских учений "Си Бриз – 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июле – сентябре 2017 года на срок до 25 суток до 2,5 тыс. военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники.

В рамках украинско-американских учений "Рэпид Трайдент – 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июне – ноябре 2017 г. сроком до 25 суток до 2 тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов.



