В Латвии весной пройдут крупные учения с участием стран НАТО

Сегодня, 11:50

В учениях примут участие до 500 иностранных военных из стран Альянса и программы "Партнерство ради мира"

В Латвии пройдут крупные учения НАТО. Фото: AFP
В Латвии пройдут крупные учения НАТО. Фото: AFP

Крупные международные учения, в которых примут участие военнослужащие десяти стран НАТО, а также шведские военные, пройдут в Латвии в апреле. Об этом сообщает Минобороны Латвии.

Учения "Summer Shield XIV" запланированы с 17 по 30 апреля. Это будут объединенные учения сухопутных, военно-воздушных сил, Земессардзе (латвийская добровольная вооружённая организация, часть Национальных вооружённых сил) и Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии.

Сообщается, что в учениях примут участие подразделения стран НАТО и программы "Партнерство ради мира" – США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции.

По информации министерства, учения проводятся для повышения региональной стабильности и безопасности, укрепления потенциала и повышения доверия, улучшения сотрудничества между вооруженными силами НАТО и членами программы "Партнерство ради мира", а также для совершенствования сотрудничества с Земессардзе, регулярными подразделениями армии и международными партнерами.

Планируется, что в военных учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении решения о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

Как сообщалось, законодательную инициативу, внесенную президентом, поддержали 236 народных депутатов.

Согласно проекту закона, в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил предлагается допустить на территорию Украины сроком до 365 дней до 3 тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, в том числе и до 6 самолетов и вертолетов.

В рамках украинско-американских учений "Си Бриз – 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июле – сентябре 2017 года на срок до 25 суток до 2,5 тыс. военнослужащих ВС США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники.

В рамках украинско-американских учений "Рэпид Трайдент – 2017" предлагается допустить на территорию Украины в июне – ноябре 2017 г. сроком до 25 суток до 2 тыс. военнослужащих США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов.
Латвия, президент, нато, Минобороны, военные, Си Бриз, учения, военнослужащие, организация, участие, партнерство, подразделения, Партнерство ради мира, Рэпид Трайдент

Вы сейчас просматриваете новость "В Латвии весной пройдут крупные учения с участием стран НАТО". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп и Меркель обсудили отношения с Россией и ситуацию в Украине

28 Января, 22:59

Президент США созвонился с федеральным канцлером ФРГ

Украина

Виктор Муженко и Энтони Агуто. Фото: Facebook

Начальник Генштаба Украины Муженко обсудил подготовку украинских военных с генералом США

27 Января, 18:20

Генерал Агуто выразил заинтересованность в проведении мероприятий по интенсивной подготовке военнослужащих Украины

Одесса

Как проходят военные учения на юге Украины

27 Января, 14:25

Участники маневров отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы

Законы

Порошенко подписал закон, разрешающий допуск иностранных военных в Украину. Фото: president.gov.ua

Порошенко подписал закон о допуске иностранных военных в Украину

26 Января, 17:41

Закон разрешает допуск иностранных военных подразделений в страну для учений в 2017 году

Мир

Польская армия. Фото: warfiles.ru

НАТО втрое увеличивает инвестиции в польскую армию

26 Января, 11:21

Средства будут потрачены на строительство топливных складов, модернизацию военных аэропортов, а также систем, связанных с ПВО Польши и управления флотом

Политика

Стремление Украины в НАТО могут ей навредить. Фото из открытых источников

Чешский эксперт пояснил, почему Украина в НАТО – это плохо для Европы и Донбасса

26 Января, 10:13

Трамп не станет портить отношения с РФ ради поддержки вхождения Украины в НАТО, считает политолог

Украина

ЛитПолУкрБриг подготовлена по стандартам НАТО. Фото: mil.gov.ua

ЛитПолУкрБриг подготовлена по стандартам НАТО - Минобороны

25 Января, 18:47

Как сообщили в оборонном ведомстве, бригада представляет собой полностью готовое к боевым задачам подразделение

Мир

Игорь Додон, фото daily.com.ua

Додон заявил, что хочет вывести российские войска из Приднестровья

25 Января, 13:32

По его словам, вывод иностранных войск с территории Приднестровья напрямую связан с политическим решением приднестровского конфликта

Мир

Российский военные могут надолго задержаться в Беларуси. Фото: ТАСС

Военный эксперт рассказал, как Путин незаметно оккупирует Беларусь

25 Января, 11:00

Опротестовать мягкую оккупацию Беларуси у Запада не будет формального повода, так как Минск и Москва – в одном Союзном государстве

Мир

Эльмар Брок. Фото: zbroya.info

В ЕС рассказали, помогут ли Лукашенко, если РФ "возьмется" за Беларусь

25 Января, 10:14

Европейский политик сравнил помощь украинским властям в противостоянии российской агрессии и потенциальную помощь Беларуси

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования