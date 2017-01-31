В Литве "передумали" отбирать Калининград у России

Сегодня, 09:30

Вильнюс не имеет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей, завили в МИД страны

В Литве отвергли идею забрать Калининград у России. Фото: delfi.lt
В Литве отвергли идею забрать Калининград у России. Фото: delfi.lt

Пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Расу Якилайтене сообщила, что Вильнюс не поднимает вопросы относительно статуса Калининградской области РФ после высказываний депутата Линаса Бальсиса о ее возвращении Европе, передает Корреспондент со ссылкой на BNS.

"Литва не имеет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей", − отметила Якилайтене.

Напомним, ранее член литовского сейма Бальсис заявил, что Евросоюзу необходимо обсудить вопрос возвращения Калининграда в Европу, так как Россия лишилась права на Калининградскую область после аннексии Крыма.
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