В Литве собираются узаконить роды на дому

Сейчас в Литве сложилась странная ситуация – рожать на дому не запрещено, однако это юридически не регламентировано

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига сформировал рабочую группу, которая к лету должна выработать предложения по узакониванию родов на дому.

Министр подчеркивает, что необходимо уважать право женщин на выбор, а поскольку все больше женщин предпочитает рожать дома, "нельзя их осуждать и не видеть реальности", – сообщил Минздрав.

"Необходимо установить конкретные правила и условия, а приоритетом при этом должна быть безопасность мамы и ребенка, как это делается в других европейских странах. Нужно очень четко определить, когда можно рожать не в больнице, какую помощь и какой квалификации профессиональный акушер может предоставлять роженице", – сказал А.Вярига.

По словам министра, сейчас в Литве сложилась странная ситуация – рожать на дому не запрещено, однако это юридически не регламентировано, будто бы никто не отвечает за безопасность матери и новорожденного, возможные тяжелые последствия.

Поскольку государство еще не узаконило роды на дому, литовские прокуроры несколько лет назад начали расследование относительно родов на дому, сейчас идут судебные процессы.