В Литве собираются узаконить роды на дому
Сейчас в Литве сложилась странная ситуация – рожать на дому не запрещено, однако это юридически не регламентировано
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига сформировал рабочую группу, которая к лету должна выработать предложения по узакониванию родов на дому.
Министр подчеркивает, что необходимо уважать право женщин на выбор, а поскольку все больше женщин предпочитает рожать дома, "нельзя их осуждать и не видеть реальности", – сообщил Минздрав.
"Необходимо установить конкретные правила и условия, а приоритетом при этом должна быть безопасность мамы и ребенка, как это делается в других европейских странах. Нужно очень четко определить, когда можно рожать не в больнице, какую помощь и какой квалификации профессиональный акушер может предоставлять роженице", – сказал А.Вярига.
По словам министра, сейчас в Литве сложилась странная ситуация – рожать на дому не запрещено, однако это юридически не регламентировано, будто бы никто не отвечает за безопасность матери и новорожденного, возможные тяжелые последствия.
Поскольку государство еще не узаконило роды на дому, литовские прокуроры несколько лет назад начали расследование относительно родов на дому, сейчас идут судебные процессы.
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