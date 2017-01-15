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В Литве забросали яйцами торговое представительство России http://www.segodnya.ua/img/article/7883/96_main.1484494407.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/96_tn.1484494407.jpg Мир В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента

В Литве забросали яйцами торговое представительство России

Сегодня, 17:33

В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента

В Вильнюсе неизвестные забросали яйцами здание российского торгового представительства. Фото: из открытых источников
В Вильнюсе неизвестные забросали яйцами здание российского торгового представительства. Фото: из открытых источников

Неизвестные в субботу утром забросали яйцами задние торгового представительства России при посольстве России в Литве, сообщает в воскресенье пресс-служба департамента полиции, пишет РИА Новости.

"Инцидент произошел 14 января в 09.25 в Вильнюсе, неизвестные забросали яйцами задние торгового представительства России в Литве при посольстве на улице Квечу", — говорится в сообщении.

Полиция добавляет, что в настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее в МВД Литвы заявили о намерении построить стену на границе с Калининградской областью России, которая обойдется бюджету страны в 3,6 миллиона евро.
россия, Литва, МВД, полиция, яйца, инцидент

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