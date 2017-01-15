В Литве забросали яйцами торговое представительство России

Неизвестные в субботу утром забросали яйцами задние торгового представительства России при посольстве России в Литве, сообщает в воскресенье пресс-служба департамента полиции, пишет РИА Новости.

"Инцидент произошел 14 января в 09.25 в Вильнюсе, неизвестные забросали яйцами задние торгового представительства России в Литве при посольстве на улице Квечу", — говорится в сообщении.

Полиция добавляет, что в настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее в МВД Литвы заявили о намерении построить стену на границе с Калининградской областью России, которая обойдется бюджету страны в 3,6 миллиона евро.