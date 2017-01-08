Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В Литве закрыли телешоу "Угадай песню" из-за нацистского приветствия в эфире (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/6_main.1483866797.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/6_tn.1483866797.jpg Мир Как сообщается, во время передачи актриса Аста Баукуте, угадав песню, вскочила с кресла, подняла руку в нацистском приветствии и прокричала "Еврей!"

В Литве закрыли телешоу "Угадай песню" из-за нацистского приветствия в эфире (видео)

Сегодня, 11:11

Как сообщается, во время передачи актриса Аста Баукуте, угадав песню, вскочила с кресла, подняла руку в нацистском приветствии и прокричала "Еврей!"

Актриса подняла руку в нацистском приветствии. Кадр из видео
Актриса подняла руку в нацистском приветствии. Кадр из видео

Литовский государственный телеканал LRT закрыл программу "Угадай песню" после того, как одна из ее участниц продемонстрировала нацистское приветствие, сообщает meduza.io.

Во время передачи актриса Аста Баукуте, угадав песню литовского исполнителя Симонаса Донсковаса, вскочила с кресла, подняла руку в нацистском приветствии и прокричала "Еврей!"

Директор LRT назвал поведение Баукуте неприемлемым и заявил о закрытии передачи.

Заместитель директора сказал, что шокирован случившимся, и принес извинения зрителям. По его словам, поведение Баукуте противоречит ценностям, которых придерживается телеканал.

Баукуте выразила удивление в связи с решением о закрытии передачи и заверила, что в ее действиях не было политики. По словам актрисы, она лично знакома с Донсковасом и считает его своим другом.

Как известно, в Литве действует закон, запрещающий использование нацистской символики в публичных местах. Демонстрация свастики или исполнение гимна нацистской Германии во время массовых мероприятий расценивается как пропаганда оккупационного режима. Такой же запрет действует в отношении советской символики.
видео, Литва, телевидение, эфир, приветствие, телешоу

Вы сейчас просматриваете новость "В Литве закрыли телешоу "Угадай песню" из-за нацистского приветствия в эфире (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Украина продает улиток как сырье - готовый продукт делают уже в Литве и Румынии. Фото: Pixabay

Украина продала за границу больше улиток, чем сала

27 Декабря 2016, 10:12

Экспорт моллюсков почти в семь раз превышает зарубежные продажи традиционного украинского продукта

Мир

Российские спецслужбы могли следить за литовским правительством. Фото: РБК-Украина

В Литве на правительственных компьютерах обнаружили шпионское ПО из РФ

22 Декабря 2016, 17:47

Как отмечается, шпионские программы переносили все документы и пароли, введенные на веб-сайтах по адресам, которые обычно используются российскими спецслужбами

Политика

Даля Грибаускайте и Петр Порошенко. Фото: Facebook

Порошенко: Литва – самый большой еврооптимист в ЕС

12 Декабря 2016, 15:52

Президент поблагодарил балтийское государство за искреннюю поддержку

Политика

Президент Литвы Даля Грибаускайте. Фото: AFP

Грибаускайте назвала главную проблему Украины, которая хуже войны

12 Декабря 2016, 13:42

Президент Литвы считает, что сами политики не справятся и должен подключиться весь украинский народ

Политика

Грибаускайте на встрече с Порошенко. Фото: president.gov.ua

Грибаускайте пообещала помощь Украине в безвизовом вопросе

12 Декабря 2016, 13:26

Литовский лидер собирается посетить Европейский совет, где поддержит вопрос безвизового режима для Украины 

Политика

Даля Грибаускайте. Фото: AFP

Президент Литвы Грибаускайте едет в Украину

12 Декабря 2016, 08:43

Политик проведет встречи с украинскими коллегами и откроет Литовский сквер в центре Киева

Мир

Даля Грибаускайте. Фото: president.lt

Кремль ищет выгоды от роста популистских сил в Европе - Грибаускайте

9 Декабря 2016, 15:34

Поэтому, по ее словам, жизненно важно сохранять единство Европейского союза, твердо защищать демократические ценности, больше вкладывать в оборону

Мир

Система ракетно-залпового огня MARS/MLRS. Фото: kmweg.com

Впервые в истории: Литва ведет переговоры о закупке ракетной артиллерии

7 Декабря 2016, 08:10

Ранее сообщалось, что Литва закупит 168 бронетранспортеров у Германии

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин назвал "идиотским" решение Литвы запретить въезд судьям Конституционного суда РФ

7 Декабря 2016, 07:18

Говоря о принятом Литвой решении, Путин сказал, что у него "складывается впечатление, будто люди свалились с другой планеты"

Мир

Саулюс Сквярнялис. Фото: соцсети

Грибаускайте назначила нового премьера Литвы

22 Ноября 2016, 17:16

Согласно Конституции, премьера назначает президент с одобрения парламента, поручая ему сформировать правительство, и утверждает сейм

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.