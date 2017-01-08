В Литве закрыли телешоу "Угадай песню" из-за нацистского приветствия в эфире (видео)

Как сообщается, во время передачи актриса Аста Баукуте, угадав песню, вскочила с кресла, подняла руку в нацистском приветствии и прокричала "Еврей!"

Литовский государственный телеканал LRT закрыл программу "Угадай песню" после того, как одна из ее участниц продемонстрировала нацистское приветствие, сообщает meduza.io.

Во время передачи актриса Аста Баукуте, угадав песню литовского исполнителя Симонаса Донсковаса, вскочила с кресла, подняла руку в нацистском приветствии и прокричала "Еврей!"

Директор LRT назвал поведение Баукуте неприемлемым и заявил о закрытии передачи.

Заместитель директора сказал, что шокирован случившимся, и принес извинения зрителям. По его словам, поведение Баукуте противоречит ценностям, которых придерживается телеканал.

Баукуте выразила удивление в связи с решением о закрытии передачи и заверила, что в ее действиях не было политики. По словам актрисы, она лично знакома с Донсковасом и считает его своим другом.

Как известно, в Литве действует закон, запрещающий использование нацистской символики в публичных местах. Демонстрация свастики или исполнение гимна нацистской Германии во время массовых мероприятий расценивается как пропаганда оккупационного режима. Такой же запрет действует в отношении советской символики.