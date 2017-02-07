В Литву прибыл крейсер США с управляемыми ракетами на борту (видео)

Сегодня, 11:53

Представитель по связям с общественностью посольства США сообщила, что экипаж судна проведет в Литве около недели

Крейсер США USS Hue City. Фото: public.navy.mil
Крейсер США USS Hue City. Фото: public.navy.mil

В литовский порт Клайпеда прибыл ракетный крейсер США USS Hue City с управляемыми ракетами на борту. Об этом сообщает посольство США в Литве.

"Основная цель визита – укрепить связи с Литвой и другими союзниками по НАТО, обеспечить мир и стабильность в Балтийском регионе", – говорится в сообщении.

Как отмечает Delfi, заранее публично прибытие крейсера США не анонсировалось.

Представитель по связям с общественностью посольства США сообщила, что экипаж судна проведет в Литве около недели.

Члены экипажа встретятся с представителями ВМС Литвы, посетят литовские военные суда, примут участие в социальных проектах.

Ранее сообщалось, что в Эстонию прибыл личный состав и тяжелая техника новой роты из США.
видео, Литва, крейсер, балтийское море, вмф сша

Вы сейчас просматриваете новость "В Литву прибыл крейсер США с управляемыми ракетами на борту (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Украинская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп, фото AFP

Трамп намерен увеличивать подводный флот США, но с одним условием

27 Января, 09:39

По его словам, цена на новые подлодки слишком высока и он хочет добиться снижения их стоимости

Мир

ВМФ США. Фото: specnazspn.livejournal.com

Пентагон готовит масштабное укрепление военного флота США

10 Января, 15:26

Согласно программе, новые судна включают авианосец, который должен быть построен в штате Вирджиния, 16 крупных надводных военных кораблей и 18 подводных лодок

Мир

Эсминец США. Фото: pressherald.com

Новейший американский эсминец Zumwalt сломался в Панамском канале

22 Ноября 2016, 15:33

По предварительным данным, у корабля возникли проблемы с теплообменниками в интегрированной силовой установке

Мир

В Литве провели опрос. Фото: focus.ua

Жители Литвы вынесли неутешительный вердикт России и Беларуси

1 Февраля, 13:48

По данным опроса, две трети литовцев поддерживают членство Литвы в ЕС

Мир

В Литве отвергли идею забрать Калининград у России. Фото: delfi.lt

В Литве "передумали" отбирать Калининград у России

31 Января, 09:30

Вильнюс не имеет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей, заявили в МИД страны

Мир

Линас Бальсис. Фото: Facebook

Литовский депутат предлагает забрать у России Калининградскую область

30 Января, 09:40

Политик считает, что пора поставить на повестку дня вопрос о государственной принадлежности этих земель и они не должны быть российскими

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования