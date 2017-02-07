В Литву прибыл крейсер США с управляемыми ракетами на борту (видео)
Представитель по связям с общественностью посольства США сообщила, что экипаж судна проведет в Литве около недели
В литовский порт Клайпеда прибыл ракетный крейсер США USS Hue City с управляемыми ракетами на борту. Об этом сообщает посольство США в Литве.
"Основная цель визита – укрепить связи с Литвой и другими союзниками по НАТО, обеспечить мир и стабильность в Балтийском регионе", – говорится в сообщении.
Как отмечает Delfi, заранее публично прибытие крейсера США не анонсировалось.
Представитель по связям с общественностью посольства США сообщила, что экипаж судна проведет в Литве около недели.
Члены экипажа встретятся с представителями ВМС Литвы, посетят литовские военные суда, примут участие в социальных проектах.
Ранее сообщалось, что в Эстонию прибыл личный состав и тяжелая техника новой роты из США.
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