В Литву прибыл крейсер США с управляемыми ракетами на борту (видео)

Представитель по связям с общественностью посольства США сообщила, что экипаж судна проведет в Литве около недели

В литовский порт Клайпеда прибыл ракетный крейсер США USS Hue City с управляемыми ракетами на борту. Об этом сообщает посольство США в Литве.

"Основная цель визита – укрепить связи с Литвой и другими союзниками по НАТО, обеспечить мир и стабильность в Балтийском регионе", – говорится в сообщении.

Как отмечает Delfi, заранее публично прибытие крейсера США не анонсировалось.

Представитель по связям с общественностью посольства США сообщила, что экипаж судна проведет в Литве около недели.

Члены экипажа встретятся с представителями ВМС Литвы, посетят литовские военные суда, примут участие в социальных проектах.

Ранее сообщалось, что в Эстонию прибыл личный состав и тяжелая техника новой роты из США.