В Лондон прибыл первый товарный поезд из Китая: 12 000 км за 18 дней (видео)

В Лондон прибыл первый прямой товарный поезд из Китая, который отправился с востока страны и пересек всю Евразию за 18 дней, передает "Популярная Механика".

Состав проехал по территории Китая, Казахстана, России, Белоруссии, Польши, Германии, Бельгии, Франции, пересек пролив Ла-Манш по Евротоннелю и прибыл в Лондон, в общем преодолев 12 000 км, что является очень неплохим показателем. Это в три раза быстрее, чем по морю, и в пять раз дешевле перевозки грузов самолетом.

Состав перевез 68 контейнеров с китайской продукцией. Сейчас планируется отправлять поезд Иу-Лондон один раз в неделю.

Всего между Китаем и Европой существует сорок регулярных железнодорожных маршрутов, связывающих КНР с 14 европейскими городами, и до лондонского прибытия самым длинным из них считался рейс до Мадрида длиной 10 000 км. Китайское правительство уже назвало эту инициативу "Новым Шелковым Путем".