В Лондоне активисты захватили особняк российского миллиардера (фото)

Английские сквоттеры заселились в особняк российского миллиардера Андрея Гончаренко в Лондоне и намерены превратить апартаменты в приют для бездомных, сообщает "Гордон" со ссылкой на The Telegraph.



Как сообщает агентство, незаконные жильцы находятся в здании на 102 Eaton Square, стоимость которого оценивается в £15 млн уже в течение трех дней. Особняк был построен в 1820-х годах. В 2014 году его купил Гончаренко. Считается, что с тех пор здание пустовало.



Привратник из соседнего особняка, пожелавший не называть своего имени, сообщил, что судебный исполнитель принес уведомление о незаконности их действий к входной двери. Один из захватчиков здания вышел из бокового окна и приняв уведомление вошел обратно в дом.



Один из сквоттеров заявил, что здание пустует и разваливается, поэтому они приняли решение захватить его, чтобы предоставить людям, которые нуждаются в жилье, поскольку на улице холодно.



"Мы исследовали здание, прежде чем взять его и увидел, что оно принадлежало российскому олигарху, мы полагаем, что ущерб, нанесенный ему, несравним с выгодой, которую получат бездомные", – рассказал он.



Сквоттинг – это акт самовольного заселения в покинутое или незанятое место. Сквоттинг как явление приобрел широкие масштабы во времена английской революции. Борьбу со сквоттерами вели армейские части.



В июле 2014 года британская The Daily Mail сообщила, что Гончаренко купил самый дорогой дом в Великобритании – Hanover Lodge, который находится в королевском Риджентс-парке. Особняк в одном из самых престижных районов Лондона обошелся ему в £120 млн. Это была четвертая покупка Гончаренко на лондонском рынке недвижимости за три года: ему также принадлежат особняк Mayfair на 50 St James Street стоимостью 70 млн фунтов, особняк за 41 млн фунтов на Lyndhurst Road в районе Хэмпстед и дом на 102 Eaton Square, который и захватили сквоттеры.



Британский таблоид называл Гончаренко "теневым олигархом с офшорными активами". Бизнесмен никогда не фигурировал в списке миллиардеров Forbes. С 2002 до 2013 года он был топ-менеджером компании "Газпром инвест Юг".