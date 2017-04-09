В Лондоне начался ремонт Биг-Бена

Вчера, 06:39

Ремонт башни британского парламента продлится три года и будет стоить примерно 42 миллиона долларов

Ремонтные работы продлятся три года. Фото из открытых источников
Ремонтные работы продлятся три года. Фото из открытых источников

В субботу, 8 апреля, в Лондоне начался ремонт легендарного Биг-Бена. Ремонт башни британского парламента продлится три года и будет стоить примерно 42 миллиона долларов, передает 5 канал.

Часы не ремонтировали несколько десятилетий, поэтому на сегодняшний день износился механизм и крыша башни.

"Наш проект ремонта рассчитан на три года. И он будет состоять из трех частей. Это восстановление часов, восстановление самого здания, и то, что я бы назвал благоустройством башни", – заявил главный архитектор проекта Адам Ватробский.

Напомним, в августе 2015 года Биг-Бен. ускорил ход на шесть секунд.
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