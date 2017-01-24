В Лондоне объявили тревогу из-за загрязнения воздухаhttp://www.segodnya.ua/img/article/7910/90_main.1485216259.jpghttp://www.segodnya.ua/img/article/7910/90_tn.1485216259.jpg2017-01-24T02:04:13+02:00Мир
Показатели загрязнения воздуха в Лондоне стали самыми высокими с апреля 2011 года
В Лондоне объявили тревогу из-за загрязнения воздуха
Сегодня, 02:04
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Показатели загрязнения воздуха в Лондоне стали самыми высокими с апреля 2011 года
В Лондоне в связи с резко увеличившимся уровнем загрязнения воздуха объявлена высокая степень тревоги.
"Это самая высокая степень тревоги и все, от самых уязвимых до физически здоровых людей должны принять меры, чтобы обезопасить себя от такого скверного воздуха", – сообщил мэр британской столицы Садик Хан.
Отмечается, что уровень загрязнения подскочил в Лондоне и соседних регионах в связи с холодной, безветренной погодой, большим потоком автомобилей и использованием дров в качестве топлива.
Показатели загрязнения, зарегистрированные в Лондоне накануне, стали самыми высокими с апреля 2011 года.
Ранее сообщалось, что в Мадриде ввели ограничения из-за загрязненного воздуха.
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