В Мали прогремел взрыв, пострадали миротворцы ООН

Сегодня, 21:25

Под автомобилем миротворцев сработало "самодельное взрывное устройство или мина"

В настоящее время вертолеты ООН оказывают помощь в эвакуации раненых. Фото: AFP
В настоящее время вертолеты ООН оказывают помощь в эвакуации раненых. Фото: AFP

В Мали произошел взрыв, в результате которого пострадали два миротворца Организации Объединенных Наций (ООН) и один мирный житель. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, передают "РИА Новости".

По его словам, под автомобилем миротворцев сработало "самодельное взрывное устройство или мина" в провинции Кидаль. При этом Дюжаррик не уточнил гражданство пострадавших.

Также Дюжаррик отметил, что правительственные войска Мали подверглись атаке "неизвестных вооруженных формирований".

В настоящее время вертолеты ООН оказывают помощь в эвакуации раненых.

Напомним, ранее на военной базе в городе Мали террорист-смертник подорвал легковой автомобиль. Взрыв произошел, когда у военных проходили сборы. В лагере находились военнослужащие Республики Мали, а также подразделения, осуществлявших совместное патрулирование согласно предложенной ООН программе по снижению насилия в Мали. По первоначальной информации, количество погибших составило 47 человек, еще 115 получили ранения.
Мали, взрыв, ООН, миротворцы, ранения, взрывное устройство

Вы сейчас просматриваете новость "В Мали прогремел взрыв, пострадали миротворцы ООН". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

На Донбассе обостряется обстановка. Фото: AFP

Самые горячие точки Донбасса 18 апреля: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 12:50

На востоке страны вновь обостряется обстановка

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп посоветовал Ким Чен Ыну "вести себя прилично"

Сегодня, 08:18

Ядерная война может начаться потому, что США слишком сильно злоупотребляет своими полномочиями

Мир

Ядерный взрыв. Фото: DesktopWallpapers.ru

В КНДР готовы к ядерному испытанию - зампостпреда страны при ООН

Сегодня, 00:32

Испытание состоится тогда и в том месте, как сочтут необходимым власти страны

Мир

Китай не приветствует решения КНДР о продолжении испытаний. Фото: utro.ru

Китай угрожает оставить КНДР без нефти

Вчера, 11:27

Из страны также могут депортировать всех северокорейских работников

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования