В Мали прогремел взрыв, пострадали миротворцы ООН

В Мали произошел взрыв, в результате которого пострадали два миротворца Организации Объединенных Наций (ООН) и один мирный житель. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, передают "РИА Новости".

По его словам, под автомобилем миротворцев сработало "самодельное взрывное устройство или мина" в провинции Кидаль. При этом Дюжаррик не уточнил гражданство пострадавших.

Также Дюжаррик отметил, что правительственные войска Мали подверглись атаке "неизвестных вооруженных формирований".

В настоящее время вертолеты ООН оказывают помощь в эвакуации раненых.

Напомним, ранее на военной базе в городе Мали террорист-смертник подорвал легковой автомобиль. Взрыв произошел, когда у военных проходили сборы. В лагере находились военнослужащие Республики Мали, а также подразделения, осуществлявших совместное патрулирование согласно предложенной ООН программе по снижению насилия в Мали. По первоначальной информации, количество погибших составило 47 человек, еще 115 получили ранения.