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В Майями неизвестный подстрелил семь человек http://www.segodnya.ua/img/article/7851/32_main.1483346618.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/32_tn.1483346618.jpg Мир Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, жизни еще шестерым ничего не угрожает

В Майями неизвестный подстрелил семь человек

Сегодня, 10:45

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, жизни еще шестерым ничего не угрожает

Стрельб а в Майями. Фото AFP
Стрельб а в Майями. Фото AFP

В пригороде Майями ( США) неизвестный прямо из машины открыл огонь по находящимся на улице людям, в результате чего пострадали семь человек, сообщает Miami Herald.

В местной полиции рассказали, что вечером к одному из домов подъехал автомобиль, из которого началась стрельба по людям, стоявших на улице. В результате нападение злоумышленник подстрелил семь человек, трое из которых подростки.

Отмечается, что шестеро человек отделались ранениями средней тяжести, а один 17-летний паренек пребывает в критическом состоянии.

В полиции допускают, что подозреваемых в стрельбе может быть несколько. Поиски подозреваемых продолжаются.

Напомним, в Стамбуле на новогоднюю ночь произошло нападение на ночной клуб Reina. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. В результате нападения террориста погибли 39 человек, 69 получили ранения.
США, нападение, стрельба, Майями, автомобиль

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