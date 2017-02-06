В Мехико легализовали право на эвтаназию и марихуану

Сегодня, 03:28

В Мексике утвердили первую в истории конституцию столицы

 

В Мехико легализовали право на эвтаназию и марихуану, фото pravmir.ru
В Мехико легализовали право на эвтаназию и марихуану, фото pravmir.ru

Глава правительства Мехико Мигель Анхель Мансера подписал первую в истории конституцию мексиканской столицы, согласно которой, в частности, легализуется право на эвтаназию и марихуану.

"Сегодня исторический день для города Мехико, мы стали частью освящения современных и прогрессистских законов", – заявил Мансера в ходе церемонии подписания.

По его словам, данная конституция означает выбор Мехико в пользу прав и свобод.

Сторонники предложения легализовать марихуану посчитали, что это может приносить около $60 млн в год в виде налоговых поступлений в бюджет города, сообщает Albuquerque Journal.

Эти средства предполагается использовать для строительства школ и спонсирования программ в области здравоохранения.
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Источник:

РИА Новости

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