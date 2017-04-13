В Мексике из летящего самолета выбросили трех человек

Сегодня, 14:22

Власти страны подозревают, что в этом преступлении замешаны местные наркоторговцы

Фото: AFP
Фото: AFP

Три тела были найдены в мексиканском штате Синалоа. По словам свидетелей, каждое из них сбросили с пролетавшего прямо над домами самолета. Одно из тел упало на крышу больницы в городе Эльдорадо. Власти страны подозревают, что в этом замешаны местные наркоторговцы, сообщает Guardian.

На теле, найденном на крыше госпиталя, были обнаружены несколько переломов. Впрочем, местные власти пока не могут сказать, погиб ли выброшенный из самолета человек от удара об крышу или его убили, а затем выкинули за борт.

В тот же день еще два тела были найдены в 60 километрах от города Кульянкан, столицы штата. Полиция утверждает, что все три трупа были выброшены из одного самолета.

В мексиканском штате Синалоа живут представители самых опасных наркокартелей в стране.

Ранее сообщалось, что боевики мексиканского наркокартеля сбили военный вертолет.
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Источник:

Вести.Ru

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