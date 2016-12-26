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В Мексике на Рождество обезглавили шесть человек и расстреляли семью http://www.segodnya.ua/img/article/7832/12_main.1482758872.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/12_tn.1482758872.jpg Мир Полиция начала расследование, ведется розыск преступников

В Мексике на Рождество обезглавили шесть человек и расстреляли семью

Сегодня, 15:25

Полиция начала расследование, ведется розыск преступников

Преступники убили семью. Фото: AFP
Преступники убили семью. Фото: AFP

На западе Мексики на Рождество был зафиксирован всплеск насилия. В одном из западных штатов страны полиция обнаружила шесть отрезанных голов, а в соседнем регионе в тот же день была убита семья из семи человек.

Отрезанные головы нашли в городе Хикильпан-де-Хуарес в штате Мичоакан. В последнее время в этом штате продолжаются ожесточенные столкновения между враждующими наркокартелями. Ни опознать убитых, ни найти их тела пока не удалось, сообщает русская служба BBC.

Одновременно правоохранительные органы соседнего штата Герреро сообщили об убийстве неизвестными семьи в городе Атояк-де-Альварес. Преступники расстреляли семью из семи человек, которые отмечали католическое Рождество.

"Несколько преступников, вооруженных ружьями и пистолетами, ворвались в дом и открыли огонь по находившимся там людям, которые праздновали наступление Рождества", – говорится в сообщении прокуратуры. В нем отмечается, что среди погибших членов семьи оказались трое полицейских, которые в момент нападения не находились при исполнении.

По предварительным данным, нападавшие планировали убить одного из них в отместку за его борьбу с преступниками, но в итоге застрелили всех, кто был в доме в момент нападения.

Полиция начала расследование, ведется розыск преступников, в операции участвуют армейские подразделения.

Ранее сообщалось, что в Австралии задержали семь человек, готовящих серию терактов на Рождество.
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Источник:

NEWSru.com

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