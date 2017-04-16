В Мексике расстреляли туристов, пострадали дети

В мексиканском городе Акапулько была расстреляна группа туристов, в результате – двое погибших, в том числе ребенок, сообщает РИА Новости-Украина со ссылкой на портал Proceso.

Инцидент произошел в одном из самых оживленных туристических мест мексиканского Акапулько — на набережной Мигеля Алемана. Неизвестные неожиданно открыли по ними огонь, из-за чего погиб один человек, еще семеро получили ранения, среди которых были и дети. Однако позже выяснилось, что среди пострадавших скончалась девочка.

Нападение на туристов было совершено, несмотря на предпринятые властями дополнительные меры безопасности в Страстную неделю.

Акапулько считается одним из ключевых пунктов при переброске наркотиков из Южной Америки в США, а на его территории действуют несколько крупных наркокартелей, что обуславливает высокий уровень преступности. Тем не менее, Акапулько — один из пяти крупнейших мексиканских курортов, он принимает несколько миллионов туристов каждый год.