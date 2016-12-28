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В Мексике скаковая лошадь насмерть сбила мужчину (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/6_main.1482848614.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/6_tn.1482848614.jpg Мир Мужчина попытался перейти на другую сторону поля через ипподром

В Мексике скаковая лошадь насмерть сбила мужчину (видео)

Вчера, 18:51

Мужчина попытался перейти на другую сторону поля через ипподром


Трагедия произошла в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси. Во время скачек, которые проходили в рамках дня рождения дочери одного из местных жителей, зритель выскочил на импровизированный ипподром во время гонки.

Его насмерть сбила лошадь, сообщает Mirror.

Трагический инцидент был запечатлен на видео. Феликс Пена думал, что все лошади уже проскакали мимо, и попытался перейти на другую сторону поля через ипподром.

Зрители пытались предупредить мексиканца криками, однако Пена на них не реагировал.
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Источник:

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