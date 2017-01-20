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В Мельбурне автомобиль протаранил толпу (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/25_main.1484893721.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/25_tn.1484893721.jpg Мир Есть жертвы, но полиция не связывает инцидент с терроризмом

В Мельбурне автомобиль протаранил толпу (фото,видео)

Сегодня, 08:27

Есть жертвы, но полиция не связывает инцидент с терроризмом

Полиция Мельбурна задержала водителя. Фото: AFP
Полиция Мельбурна задержала водителя. Фото: AFP

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Мельбурна, сообщает портал 9News. Число жертв инцидента уже выросло до трех, передает агентство Франс Пресс. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Травмы разной степени тяжести получили порядка 20 человек, в том числе ребенок ясельного возраста.

По данным полиции, мужчина умышленно направил автомобиль на пешеходов. Ео с терроризмом это не связано, заявил и. о. главы полиции штата Виктория Стюарт Бэйтсон.

"Я могу подтвердить, что этот инцидент связан с предыдущим криминальным происшествием, где было использовано холодное оружие", — заявил полицейский Франс Пресс, не уточнив другие детали инцидента.

Бэйтсон добавил, что водитель арестован, угрозы безопасности в городе нет.

Газета Australian со ссылкой на очевидцев сообщает о стрельбе, предшествовавшей аресту злоумышленника, который был одет в красные трусы.

В Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, потому в город приехали тысячи туристов со всего мира. 
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Источники:

РИА Новости, "Сегодня"

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