В Мельбурне автомобиль протаранил толпу (фото,видео)

Есть жертвы, но полиция не связывает инцидент с терроризмом

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Мельбурна, сообщает портал 9News. Число жертв инцидента уже выросло до трех, передает агентство Франс Пресс. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Травмы разной степени тяжести получили порядка 20 человек, в том числе ребенок ясельного возраста.

По данным полиции, мужчина умышленно направил автомобиль на пешеходов. Ео с терроризмом это не связано, заявил и. о. главы полиции штата Виктория Стюарт Бэйтсон.

"Я могу подтвердить, что этот инцидент связан с предыдущим криминальным происшествием, где было использовано холодное оружие", — заявил полицейский Франс Пресс, не уточнив другие детали инцидента.













Бэйтсон добавил, что водитель арестован, угрозы безопасности в городе нет.

Газета Australian со ссылкой на очевидцев сообщает о стрельбе, предшествовавшей аресту злоумышленника, который был одет в красные трусы.

В Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, потому в город приехали тысячи туристов со всего мира.