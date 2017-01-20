В Мельбурне автомобиль протаранил толпу (фото,видео)
Есть жертвы, но полиция не связывает инцидент с терроризмом
Автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Мельбурна, сообщает портал 9News. Число жертв инцидента уже выросло до трех, передает агентство Франс Пресс. Ранее сообщалось об одном погибшем.
Травмы разной степени тяжести получили порядка 20 человек, в том числе ребенок ясельного возраста.
По данным полиции, мужчина умышленно направил автомобиль на пешеходов. Ео с терроризмом это не связано, заявил и. о. главы полиции штата Виктория Стюарт Бэйтсон.
"Я могу подтвердить, что этот инцидент связан с предыдущим криминальным происшествием, где было использовано холодное оружие", — заявил полицейский Франс Пресс, не уточнив другие детали инцидента.
Бэйтсон добавил, что водитель арестован, угрозы безопасности в городе нет.
Газета Australian со ссылкой на очевидцев сообщает о стрельбе, предшествовавшей аресту злоумышленника, который был одет в красные трусы.
В Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, потому в город приехали тысячи туристов со всего мира.
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