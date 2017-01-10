В МИД Беларуси рассказали, как согласовывали безвиз для ЕС и США с Россией

Как отметили белорусские дипломаты, процесса согласования как такового нет, но естественно происходит информирование друг друга

Беларусь учла интересы России и заранее информировала РФ о введении пятидневного безвизового въезда на свою территорию для граждан 80 государств, заявил начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко на пресс-конференции в Минске.

"Процесса согласования как такового нет. Естественно происходит информирование друг друга. У нас проходят минимум ежегодные консульские консультации. В ходе последних консультаций в том числе мы обозначали возможность организации безвизового въезда на территорию Республики Беларусь", – рассказал Фисенко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос о готовности российских властей по примеру Беларуси открыть краткосрочный въезд на свою территорию для граждан ряда стран, в том числе ЕС.

"Не готов ответить на этот вопрос", – сказал представитель Кремля, комментируя предложение последовать примеру соседнего государства.

Решение Минска открыть краткосрочный безвизовый въезд в страну для граждан ряда государств Песков назвал "абсолютно внутренним делом Беларуси".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан.

"Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства", – отметили в пресс-службе.