В МИД Беларуси жестко ответили на решение РФ установить погранзону на границе

Сегодня, 18:46

Как отмечается, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе

РФ ввела приграничную зону с Беларусью. Фото: evroflag.by
РФ ввела приграничную зону с Беларусью. Фото: evroflag.by

Россия приняла решение об установлении погранзоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления. Об этом заявила журналистам заместитель начальника управления информации – начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина, отвечая на просьбу прокомментировать неожиданное решение российской стороны об учреждении пограничных зон на белорусско-российской границе, сообщает БЕЛТА.

"Думаю, не стоит сейчас драматизировать ситуацию. Мы анализируем данный документ", – заявила Мария Ваньшина.

"На данном этапе хотелось бы выделить два важных аспекта. Во-первых, вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления, – подчеркнула представитель белорусского МИД. – К сожалению, это не первый подобный случай. Схожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России. С учетом уровня прямого взаимодействия наших пограничных служб и их взаимного представительства, подобная нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые вопросы".

"Во-вторых, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез с целым рядом существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", – отметила Мария Ваньшина.

"Хотелось бы особо подчеркнуть, что в этом случае инициатива исходит не от белорусской стороны", – добавила она.-

Ранее сообщалось, что директор ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. В документах отмечается, что пограничная зона вводится "для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о краткосрочном безвизовом режиме с Белоруссией для 80 стран, среди которых страны ЕС и США, который вступает в силу с 12 февраля.
россия, граница, Беларусь, безвизовый режим, МИД Беларуси

Вы сейчас просматриваете новость "В МИД Беларуси жестко ответили на решение РФ установить погранзону на границе". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В РФ не видят в этом проблемы. Фото: evroflag.by

В Кремле пояснили, зачем создали пограничную с Беларусью зону

Сегодня, 17:58

У Путина уверяют, что данные ограничения не повлияют на российско-белорусские отношения

Мир

Беларусь ввела безвизовый режим с США, всем ЕС и другими странами. Фото: evroflag.by

В Беларуси ответили на решение РФ установить пограничную зону между странами

Сегодня, 14:58

Как заявил представитель Госпогранкомитета республики, такое решение является внутренним делом РФ

Мир

Беларусь ввела безвизовый режим с США, всем ЕС и другими странами. Фото: evroflag.by

РФ ввела ответные меры на решение Беларуси ввести безвиз для ЕС и США

Вчера, 19:45

Как сообщается, пограничная зона вводится "для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ"

Мир

В Литве провели опрос. Фото: focus.ua

Жители Литвы вынесли неутешительный вердикт России и Беларуси

Вчера, 13:48

По данным опроса, две трети литовцев поддерживают членство Литвы в ЕС

Запад

Древние артефакты пытались вывезти из Украины контрабандой

Вчера, 13:44

Среди артефактов - старинное оружие, карабины, наконечники копий, драгоценные украшения и монеты 

Запад

На Волыни пограничники задержали банду конокрадов

30 Января, 18:24

Злоумышленники пытались нелегально  переправить с соседнюю Беларусь семь лошадей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования