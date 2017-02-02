В МИД Беларуси жестко ответили на решение РФ установить погранзону на границе

Как отмечается, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе

Россия приняла решение об установлении погранзоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления. Об этом заявила журналистам заместитель начальника управления информации – начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина, отвечая на просьбу прокомментировать неожиданное решение российской стороны об учреждении пограничных зон на белорусско-российской границе, сообщает БЕЛТА.

"Думаю, не стоит сейчас драматизировать ситуацию. Мы анализируем данный документ", – заявила Мария Ваньшина.

"На данном этапе хотелось бы выделить два важных аспекта. Во-первых, вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления, – подчеркнула представитель белорусского МИД. – К сожалению, это не первый подобный случай. Схожая ситуация произошла в начале 2016 года, когда Россия фактически начала вводить ограничения на въезд граждан третьих стран через границу Беларуси и России. С учетом уровня прямого взаимодействия наших пограничных служб и их взаимного представительства, подобная нескоординированность действий, естественно, вызывает справедливые вопросы".

"Во-вторых, у многих складывается впечатление, что эти действия ведут к восстановлению полноценного контроля на белорусско-российской границе, отмененного более двадцати лет назад. А это идет вразрез с целым рядом существующих договоренностей, предусматривающих базовый принцип открытости границ между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", – отметила Мария Ваньшина.

"Хотелось бы особо подчеркнуть, что в этом случае инициатива исходит не от белорусской стороны", – добавила она.-

Ранее сообщалось, что директор ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. В документах отмечается, что пограничная зона вводится "для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о краткосрочном безвизовом режиме с Белоруссией для 80 стран, среди которых страны ЕС и США, который вступает в силу с 12 февраля.